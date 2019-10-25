Руководство ООО «ЖК Севастопольский» подозревается в мошенничестве с налогами

Нижегородское следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам мошенничества в ООО «Жилой квартал “Севастопольский”» (принадлежит Сергею Медведеву). По версии следствия, руководство компании в 2016 году необоснованно возместило 47 млн руб. по НДС. Основанием стала фиктивная реализация имущества ООО «Каменищенский карьер» (принадлежит ООО «Фирма магистраль», которую контролирует Олег Терехин).

Как сообщает ведомство, дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Следователи проводят обыски в офисах и на складах «ЖК Севастопольский».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЖК Севастопольский» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2009 году, уставный капитал составляет 15 тыс. руб. Основной вид деятельности – управление имуществом. Руководителем и бенефициаром является Сергей Медведев, которому также принадлежат доли в ООО «Чернышихинский мясокомбинат», ООО «Спар миддл Волга», ООО «Национальная фруктовая компания» и т.д. По итогам 2018 года доходы компании составили 158,5 млн руб., расходы – 157,9 млн руб.

Анастасия Еремина