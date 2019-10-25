Ветер посеет бурю в энергетике МЭА считает, что ветряная энергетика может обеспечить потребности в электричестве США, ЕС, Японии и Индии

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что прибрежные ветряные установки способны обеспечить спрос на электричество в США, ЕС, Японии и Индии к 2040 году. К этому времени издержки на установку ветряков могут упасть на 40%, а объем индустрии составит $1 трлн, что сделает ее конкурентной по отношению к газовой и угольной энергетике.

В пятницу МЭА представило ежегодный доклад о текущем состоянии ветряной энергетики и ее перспективах Offshore Wind Outlook 2019. Он является частью более общего доклада о мировой энергетике, который будет опубликован 13 ноября.

МЭА считает, что в ближайшие 20 лет электроэнергетика будет расти в среднем на 13% в год и к 2040 году достигнет объема в $1 трлн, сравнявшись с объемом инвестиций в газовую и угольную энергетику за тот же период.

Эксперты агентства отмечают, что одним из ключевых факторов роста ветряной энергетики станет растущая мощность ветряков, увеличение срока их работы и снижение издержек на их установку на 40% к указанному сроку.

«В последние десять лет две отрасли лидировали в развитии технологий и снижении издержек, что уже существенно повлияло на расстановку сил мирового энергетического рынка — я говорю о революции в добыче сланцевой нефти и солнечных батареях,— заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.— У прибрежных ветряных установок есть потенциал, чтобы стать еще одной такой отраслью».

МЭА отмечает, что в ближайшие 20 лет объем инвестиций в ветряную энергетику увеличится в 15 раз по сравнению с нынешними объемами. Совокупная мощность таких установок к 2040 году, по расчетам агентства, может в 11 раз перекрыть спрос на электричество в ЕС, в 9 раз — в Японии, в 4 раза — в Индии, в 2 раза — в США, а также на 30% обеспечить спрос в Китае.

В ЕС наиболее перспективными странами для выработки ветряной энергии МЭА считает Великобританию и Германию, которые обладают протяженной береговой линией, высоким уровнем развития соответствующих технологий и оборудования, а также инвестиционным потенциалом. Также в число лидеров по потенциалу развития ветряной энергетики агентство включает Францию, Нидерланды, Бельгию и Данию.

Впрочем, специалисты МЭА отмечают, что помимо европейских стран другие страны также активно развивают ветряную энергетику.

Только в прошлом году Китай ввел в работу установки совокупной мощностью 1,6 ГВт — больше чем какая-либо другая страна в мире за этот период. Кроме того, амбициозные цели по развитию ветряной энергетики уже поставлены властями США, Канады, Японии, Индии и Южной Кореи. «Поскольку сейчас мы видим за этой отраслью все больше потенциала, многое зависит от правительств разных стран и бизнеса, насколько они готовы вести работу, чтобы оставаться в русле глобального перехода к чистой энергетике»,— считает господин Бирол.

Евгений Хвостик