Возобновляемая энергетика прирастает Европой

По данным Программы ООН по защите окружающей среды (ЮНЕП), объем инвестиций в возобновляемую энергетику в Европе по итогам 2018 года составил $61,2 млрд, что на 39% больше, чем годом ранее. Во всем мире инвестиции в новые проекты возобновляемой энергетики за 2018 год сократились на 11%, до $288,9 млрд, из-за снижения вложений Китая и издержек на солнечные батареи. Однако все равно остались значительно больше инвестиций в новые проекты по угольной и газовой электрогенерации.

Европа стала мировым лидером по приросту инвестиций в возобновляемую энергетику. В соответствии с опубликованными во вторник данными ЮНЕП, подготовленными специалистами BloombergNEF, по итогам 2018 года объем таких инвестиций в Европе составил $61,2 млрд, что на 39% больше, чем годом ранее.

По общему объему инвестиций в возобновляемую энергетику мировым лидером остался Китай — $91,2 млрд. Однако в сравнении с прошлым годом в этой стране отмечено существенное снижение инвестиций — на 37%. Исследователи связывают снижение китайских инвестиций в возобновляемую энергетику с целым рядом причин — от сокращения стоимости солнечных панелей и оборудования для станций, что позволило добиваться поставленных целей по добыче мощности с меньшими затратами, до изменения тарифной политики властей в отношении оборудования для солнечной энергетики.

Тем не менее доля Китая в общемировых инвестициях в возобновляемую энергетику остается весьма внушительной — 32%. На втором месте идет Европа с 21%, на третьем — США с 17%.

Сокращение китайских инвестиций повлияло на общемировой объем вложений в возобновляемую энергетику — по сравнению с 2017 годом он сократился на 11%, до $288,9 млрд. Впрочем, эксперты отмечают, что, даже несмотря на снижение в 2018 году, на новые проекты по возобновляемой энергетике было потрачено существенно больше, чем на новые проекты в области угольной и газовой электрогенерации,— $95 млрд. Больше всего в минувшем году было вложено средств в солнечную энергетику — $139,7 млрд. В ветряную — $134 млрд, в другие виды возобновляемой энергетики — биотопливо, выработку энергии путем сжигания твердого мусора и т. д.— $8,7 млрд.

«При взгляде на общее снижение инвестиций легко подумать, что мы начали двигаться назад, но это не так,— отмечает главный редактор BloombergNEF Энгус Маккроун.— Возобновляемая энергетика просто становится дешевле, и сейчас мы наблюдаем расширение инвестиционной активности в ветряные и солнечные проекты в большем числе стран как Азии и Восточной Европы, так и Ближнего Востока».

Евгений Хвостик