ЗиД режут с головы

На фоне неудачных попыток продлить гособо­ронзаказ на 2020 год с концерном «Авитек» управляющий ФГУП «Маш­завод им. Ф. Э. Дзер­жинского» (ЗиД) Александр Еремин пошел на кардинальные меры. Был уволен весь топ-менеджмент во главе с исполнительным директором Леонидом Смирновым. Кроме того, господин Еремин дал указание руководителям подразделений предприятия подготовить списки работников для возможного сокращения. Всего может быть высвобождено около 80 человек. Ситуация на заводе будет обсуждаться в среду в Минпромторге РФ.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, вчера приступил к работе новый и. о. исполнительного директора ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского» Павел Панков. В 2016 году господин Панков работал советником исполнительного директора другого пермского оборонного предприятия — ПАО «Мотовилихинские заводы». Высокопоставленный источник в кабмине сказал „Ъ-Прикамье“, что слышал о назначении.

Напомним, в минувшую пятницу, 18 октября, управляющий ЗиД Александр Еремин объявил об увольнении исполнительного директора Леонида Смирнова и всех его замов. Причина увольнения не озвучивалась. По одной из версий, на такой шаг господин Еремин пошел из-за задержек в выплате зарплаты. Связаться с господином Ереминым не удалось. Ранее он возглавил ЗиД при поддержке ФНС.

Господин Смирнов считает свое увольнение незаконным. Уволить его оказалось непросто: он ушел на больничный. По данным „Ъ-Прикамье“, директор находится в Институте сердца.

Кроме того, вчера господин Еремин дал устное указание представить списки должностей для возможного сокращения, сообщили несколько источников „Ъ-Прикамье“. По их данным, кадровые мероприятия могут затронуть все подразделения ФГУП. «По цифрам пока говорить сложно, но это не меньше 80 человек . Всего на заводе трудится около 700 человек»,— считает один из них. В минпромторге края сообщили, что не получали документов от ЗиДа.

Конфликт в руководстве предприятия произошел из-за того, что завод имени Дзержинского до сих пор не заключил контракт на 2020 год с производителем зенитных ракет АО «ВМП „Авитек“», которое обеспечивает ФГУП 75% заказа. Пермское предприятие изготавливает для них радиовзрыватели и другие элементы. В 2018 году сумма контракта с кировским заводом составила около 1,1 млрд руб. Руководитель «Авитека» Александр Иванов ранее говорил, что заключить контракт мешает позиция основного кредитора предприятия — УФНС по Пермскому краю. В налоговой с претензиями господина Иванова категорически не согласны. На прошлой неделе власти смогли договориться с ФНС о снятии блокировки со спецсчетов предприятия, через которые проходят платежи по гособоронзаказу, и получить гарантии, что с них не будут списываться средства по налоговой задолженности.

В минувшую пятницу коллектив завода имени Дзержинского готовился выйти на митинг, но в итоге мероприятие было решено отложить. 23 октября в Минпромторге РФ запланировано совещание под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в ходе которого будет обсуждаться ситуация на заводе. При этом претензии к заводу возникли у энергетиков. «Долг за сентябрь-октябрь составляет около 10 млн руб.,— говорит собеседник „Ъ-Прикамье“.— Если нас отключат, то гособоронзаказ завод не получит точно».

В ПАО «Пермэнергосбыт» подтвердили наличие долга и то, что ФГУП выдано предписание погасить долг до 25 октября, иначе будет введен режим ограничения электроснабжения.

При этом ситуация на заводе, по данным „Ъ-Прикамье“, обсуждалась на вчерашней встрече руководства края с краевым советом проф­союзов. В частности, представители профсоюзной организации завода интересовались, не может ли глава региона посодействовать в смене конкурсного управляющего. На это представитель региона ответил, что таких полномочий у него нет.

Руководитель краевого совета профсоюзов Сергей Булдашов подтвердил, что такие вопросы задавались. По словам господина Булдашова, он обеспокоен ситуацией на предприятии. «Уволить директора завода и всех его заместителей в тот момент, когда нужно решать вопрос по гособоронзаказу, это не поддается никакой логике»,— считает он. Сергей Булдашов говорит, что он в курсе планов провести совещание в Минпромторге РФ. «Это должно стать некой реперной точкой, после которой будет понятно, какие планы у властей относительно завода»,— отметил господин Булдашов.

По словам главы «Авитека» Александра Иванова, концерн и ЗиД «еще никогда не были так далеки» от заключения договора: «Боюсь, что к среде наша позиция не изменится». Господин Иванов также сообщил, что кировское предприятие уже готово выполнять работы по гособоронзаказу у себя, а завод Дзержинского в лучшем случае сможет делать часть объема по «давальческой схеме». Кроме того, у «Авитека» остаются вопросы по текущему контракту: ЗиД до конца года должен выполнить заказ на 90 млн руб. По информации руководителя «Авитека», налоговая лишь отчасти пошла навстречу заводу и позволила выплатить зарплату сотрудникам из средств гособоронзаказа со спецсчета ЗиД, но продолжает списывать остальное в счет погашения долга.

Дмитрий Астахов, Валентина Ефремова