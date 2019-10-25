Белоруссия не будет брать кредит в $600 млн у России

Минск не рассчитывает на получение кредита в $600 млн от Москвы и не ведет переговоров с российским правительством по этому вопросу, заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

«Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем»,— сказал господин Ермолович (цитата по «Интерфаксу»)

По его словам, Минск рассчитывает на кредит от Китая в 3,5 млрд юаней (примерно $500 млн). «Надеюсь, что до конца этого года мы всю работу по кредиту завершим. Ожидаем, что в этом году получим кредит»,— заявил министр.

Ранее Белоруссия заявляла, что кредит от Китая может стать альтернативой кредиту из России.

Напомним, в начале года Минск попросил у Москвы выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в текущем году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке». Позднее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что решение о предоставлении кредита пока не принято и будет зависеть от продвижения двух стран в вопросе дальнейшей интеграции.

О том, как Минск ищет альтернативу российскому кредиту,— в материале “Ъ” «Перехватить до интеграции».