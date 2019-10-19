Силуанов: предоставление кредита $600 млн в Минску зависит от процесса интеграции

Решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн пока не принято и будет зависеть от продвижения двух стран в вопросе дальнейшей интеграции, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Не решен пока (вопрос с предоставлением кредита.—“Ъ”). По Белоруссии дорожную карту отрабатываем сейчас. У нас же задача в рамках утвержденной премьером дорожной карты по своим разделам отрабатывать более детальные планы»,— прокомментировал ситуацию министр (цитата по «РИА Новости»).

По словам вице-премьера, решение по вопросу с кредитованием зависит от того, насколько Россия и Белоруссия «будут двигаться на треке интеграционном».

Напомним, в начале 2019 года Минск попросил Москва выделить новый кредит в размере $600 млн для того, чтобы рефинансировать обязательства, которые страна должна погасить в этом году. Общий долг Белоруссии перед Россией составляет $7,6 млрд. В Кремле заявили, что вопрос находится «в проработке». По мнению опрошенных “Ъ”, Москва готова на экономическую поддержку Белоруссии только после решения стратегических вопросов.

О том, как Минск ищет альтернативу российскому кредиту, — в материале “Ъ” «Перехватить до интеграции».