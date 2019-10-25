ЦАР просит Россию о новых поставках оружия

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в ходе саммита «Россия—Африка» попросил Москву поставить новую партию оружия, чтобы «помочь военным выполнять свои задачи должным образом». Также ЦАР продолжает рассматривать возможность размещения российской военной базы в республике, сообщил господин Туадера в интервью «РИА Новости».

«Я попросил Российскую Федерацию о возможности предоставить ЦАР дополнительную помощь, чтобы помочь нашим военным выполнять свои задачи должным образом... Есть и поставки оружия из РФ. Первая партия была доставлена какое-то время назад, а совсем недавно было еще две поставки. Это дает силы нашим военным выполнять свою задачу»,— сказал президент ЦАР. Он подчеркнул, что хотел бы развивать взаимоотношения с Россией и в других сферах: в сельскохозяйственной отрасли, в образовании. Господин Туадера добавил, что для выполнения миссии военных также необходимо полное снятие наложенного в 2013 году оружейного эмбарго.

Господин Туадера упомянул убийство в ЦАР журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в 2018 году. «Расследование идет. Власти привлекли все службы, чтобы раскрыть это дело. И службы безопасности, и органы юстиции, и полиция продолжают работать, чтобы помочь правосудию прояснить это дело»,— заверил он.

Журналисты погибли в ЦАР 30 июля 2018 года. Они снимали в стране документальный фильм о работе в республике частных военных компаний. СКР возбудил уголовное дело. Следствие утверждает, что их убийство произошло в ходе ограбления.

Напомним, господин Туадера встретился с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита «Россия—Африка» в Сочи. Такой саммит проводился впервые. Стороны пришли к выводу, что в отношениях России и Африки не должно быть потерянных десятилетий.

О том, что обсуждалось на саммите,— в публикации “Ъ” «С Африкой надо чаще встречаться».