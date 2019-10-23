Путин пообещал президенту ЦАР помочь в стабилизации ситуации в стране

Президент России Владимир Путин сообщил президенту Центральноафриканской Республики Фостену-Аршанжу Туадере о готовности помочь в стабилизации обстановки. Россия также намерена укреплять с ЦАР торгово-экономические и гуманитарные отношения, добавил господин Путин. Глава ЦАР выступил за продолжение сотрудничества с РФ в вопросах подготовки военных. Кроме того, он надеется, что Россия продолжит поставлять оружие ЦАР.

«Понимаем, что перед вами как главой государства стоят непростые задачи по преодолению последствий затянувшегося военно-политического и социально-экономического кризиса. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы поддержать ваши усилия по стабилизации ситуации в стране. Как мы знаем, Россия одной из первых признала независимость вашего государства, установила дипломатические отношения. В следующем году отметим 60-летие этих значимых вех межгосударственной истории»,— сказал Владимир Путин на встрече в рамках саммита Россия—Африка.

Глава ЦАР на встрече сообщил, что республика просит ООН снять наложенное в 2013 году оружейное эмбарго. По словам господина Туадеры, ограничительные меры были введены до того, как в ЦАР появилось законное правительство, сообщает «РИА Новости».

Он также выразил надежду и на российские поставки оружия и на помощь в подготовке военных. «Мы надеемся, что Россия продолжит подготовку наших кадров, подготовку офицеров для нашей армии, в том числе, в российских университетах. Мы также считаем, что российские партнеры замечательно делают, что поставляют нам нелетальное оружие... и помогает нам наращивать нашу обороноспособность. Мы попросили министерство обороны России подготовить четырех пилотов для вертолетов и для поддержки этих вертолетов»,— сказал Фостен-Арканж Туадера.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что размещение военной базы РФ в ЦАР на встрече не обсуждалось. По его словам, лидеры обсудили расследование убийства журналистов РФ в республике в июле 2018 года. Стороны выразили «приверженность продолжить расследование с тем, чтобы установить виновных».

Саммит Россия—Африка, совмещенный с российско-африканским экономическим форумом, проводится впервые. Однако, по мнению опрошенных “Ъ” экспертов, это мероприятие носит преимущественно идеологическо-демонстрационный характер, в то время как единая долгосрочная стратегия в Африке у России отсутствует.

Подробности — в материале “Ъ” «В одну и ту же Африку нельзя войти дважды».