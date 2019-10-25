«Трезвая Россия» предложила создать черный список дебоширов в поездах

«Трезвая Россия» выступила за создание черного списка пассажиров, устраивающих дебоши в поездах, сообщил ТАСС со ссылкой на письмо руководителя проекта Султана Хамзаева премьер-министру Дмитрию Медведеву. Господин Хамзаев предлагает запрещать попавшим в черный список пользоваться железнодорожным транспортом в течение одного года.

«На сегодняшний день у общества сформирован ясный запрос на ужесточение ответственности для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Считаю необходимым ужесточение мер, направленных на снижение числа пьяных лиц, передвигающихся железнодорожным транспортом»,— говорится в обращении.

«Трезвая Россия» также выступила за увеличение штрафов за курение в определенных местах с 500–1,5 тыс. до 5–8 тыс. руб., а за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения — с 500–1,5 тыс. до 5–30 тыс. руб.

В каких странах существуют черные списки авиапассажиров В США черный список авиапассажиров был создан после терактов 11 сентября 2001 года. Он формируется подразделением ФБР и первоначально был направлен против террористической угрозы, но в него также могут быть включены авиадебоширы. Нарушение инструкции техники безопасности и помехи экипажу считаются в США федеральным преступлением и наказываются штрафом в $25 тыс. и арестом. В 2016 году полеты над территорией страны были запрещены для 81 тыс. человек, 1 тыс. из которых — американцы. Читать далее

Напомним, в конце сентября 2018 года «Аэрофлот» открыл черный список пассажиров-авиадебоширов. Исключение делают в том случае, если пассажир из черного списка летит на лечение, похороны близкого родственника, сопровождает пассажира-инвалида или возвращается в Россию из места, откуда можно добраться только на самолете.

Подробнее про закон о черных списках читайте в публикации “Ъ” «Авиакомпании открывают учет дебоширов».