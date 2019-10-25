25 октября, пятница
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Фото: Hyundai

Hyundai установила два рекорда скорости

Компания Hyundai установила два мировых рекорда скорости — для водородных и гибридных автомобилей.

Как сообщает корейский автопроизводитель, в заездах, которые прошли на соляном озере Бонневиль в США, принимали участие водородный кроссовер Hyundai Nexo Fuel Cell Concept и бензо-электрический седан Hyundai Sonata Hybrid Concept. Автомобили были подготовлены инженерами американского и южнокорейского подразделений марки.

Обе машины получили аэродинамический обвес, каркас безопасности, спортивное кресло и ремни безопасности, встроенную систему пожаротушения, а кроме того у Sonata Hybrid были доработаны двигатель внутреннего сгорания и подвеска. В итоге Nexo смог разогнаться до 170,8 км/ч, а Sonata Hybrid показала скорость 265 км/ч.

В настоящее время Hyundai ожидает официального утверждения рекордов Международной автомобильной федерацией FIA.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя