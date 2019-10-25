ДГТУ представил проект нового кампуса за 8 млрд рублей

Сотрудники ДГТУ представили губернатору Ростовской области Василию Голубеву инвестиционный проект «Создание кампуса нового типа в 2020–2023 годах». Об этом сообщает управление по информационной политике Заксобрания региона.

Проект предусматривает создание на территории ДГТУ девяти новых объектов и строений, среди которых четыре учебных корпуса, в том числе два одиннадцати этажных учебно-лабораторных корпуса площадью 88,5 тыс. кв. м и поч 27,2 тыс. кв. м. Также предусмотрено строительство еще одного общежития (38 тыс.кв.м), физкультурно-оздоровительного комплекса (11,7 тыс. кв.м), стадиона на 2,5 тыс. мест с подземной парковкой (24 тыс. кв.м.), ледовой арены на такое же количество мест с плоскостными открытыми спортивными площадками (12 тыс. кв. м) и столовой.

«Все учебные корпуса, которые сегодня разбросаны по всему городу и находятся на расстоянии до 15 км друг от друга, будут находиться в одном месте. Это удобно как для студентов и преподавателей, так и для организации всего учебного процесса. А освободившиеся здания и объекты можно будет передать в пользование тем организациям и структурам, кто в этом нуждается», — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи, его слова приводятся в сообщении.

Как сообщалось ранее, общая стоимость проекта — 8 млрд руб. Форма финансирования пока не определена — все объекты могут построить за счет бюджетных средств в рамках нацпроектов и госпрограмм, либо проект реализуют через государственно-частное партнерство, когда к бюджетным средствам подключаются другие источники финансирования.

Кристина Федичкина