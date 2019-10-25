Курганского блогера допросили из-за ролика с пародией на губернатора

Блогера из Кургана Илью Винштейна вызвали на допрос в центр по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области в рамках доследственной проверки. Об этой он сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Специалисты проверяют на наличие экстремизма видеоролик, пародирующий закрытое заседание членов областного правительства в кабинете у губернатора Вадима Шумкова.

Спорная видеозапись, которую Илья Винштейн разместил в социальной сети «ВКонтакте», сделана с использованием видеомонтажа. Блогер вырезал сцену из фильма «Бункер» о последних днях Третьего рейха, в которой Адольф Гитлер гневно кричит на военных начальников. К видео господин Винштейн добавил русские субтитры. Из диалогов становится понятно, что Адольф Гитлер «изображает» губернатора Курганской области Вадима Шумкова, а «роли» членов регионального правительства «исполняют» люди в нацистской военной форме. На видео «губернатор» жалуется на развал команды после выборов и высказывает недовольство ростом энерготарифов.

Сотрудники курганского центра «Э» изъяли у Ильи Винштейна компьютер, чтобы изучить жесткий диск на предмет экстремистских файлов. Никаких обвинений блогеру пока не предъявили. «Пока все находится в подвешенном состоянии», - пишет господин Винштейн.