РБК: ФСБ сможет на полгода отключать связь со странами для борьбы с телефонным терроризмом

ФСБ может получить право на 180 дней блокировать трафик в направлении определенных стран, если с их территории будут поступать звонки с ложными сообщениями о терактах, сообщает РБК со ссылкой на источники. Такой возможностью службу может наделить законопроект, который разработан по поручению Совета безопасности России и направлен на борьбу с телефонным терроризмом.

Поправки в законодательство о связи необходимо разработать до конца года. Исполняет поручение Совбеза межведомственная рабочая группа по регулированию пропуска голосового трафика и борьбе с фродом (мошенничеством), в которую вошли представители 12-го Центра ФСБ, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы, операторов «большой четверки» и аналитического центра «Форум». В текущем варианте законопроекта не уточняется, какие именно данные сможет блокировать ФСБ.

«Выполняя требование ФСБ, оператор будет обязан заблокировать как голосовую связь, так и передачу данных в направлении определенной страны или другого оператора связи… Это обусловлено тем, что инфраструктура операторов сейчас мультисервисная: оба вида трафика передаются по одним и тем же каналам, блокировать их по отдельности довольно проблематично»,— сообщил источник РБК. По мнению двух других источников, речь идет о блокировке голосовой связи и СМС.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за телефонный терроризм, виновным в нем может грозить лишение свободы сроком до десяти лет. Однако это не помогло избавиться от нарушителей — например, в начале этого года по России прокатилась очередная волна ложных сообщений о минировании. По мнению полковника запаса ФСБ бывшего руководителя подразделения КГБ по борьбе с терроризмом Владимира Луценко, звонки поступают преимущественно из-за рубежа, заблокировать их у ведомства не хватает технических возможностей.

О том, возможно ли бороться с ложными сообщениями о минировании,— в публикации “Ъ FM”.