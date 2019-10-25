Бундестаг не поддержал снятие санкций с России

Бундестаг не поддержал предложение Левой партии об отказе от антироссийских санкций. Авторы инициативы утверждали, что введенные против России ограничения бессмысленны и «вызывают больше проблем», чем решают. Немецкая фракция «правых», в свою очередь, предложила укрепить сотрудничество Германии и России, но и ее идея была отклонена.

О принятых Бундестагом решениях сообщает пресс-служба немецкого парламента. Инициатива Левой партии называлась «Разрядка отношений с Россией», голосование по ней проходило путем поднятия рук. Против идеи «левых» выступили блок демократов ХДС/ХСС, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Партия зеленых. Предложение партии «Альтернатива для Германии» (AfD) получило название «Новая политика в отношении России — кооперация вместо конфронтации». Инициативу «правых» поддержали 75 депутатов, 535 выступили против.

Партия «левых», в частности, предлагала немецкому правительству работать в ЕС над тем, чтобы экономические санкции против России не были возобновлены. Действующие ограничения, по мнению партии, «не являются ни целенаправленными, ни экономически полезными и вызывают больше проблем, чем решают».

AfD призывала среди прочего к расширению экономического сотрудничества с Россией, укреплению взаимодействия городов-побратимов двух стран и развитию немецко-российского обмена студентами. Во фракции «правых» рассчитывали, что это также будет способствовать постепенному ослаблению визового режима между Германией и РФ.

Евросоюз и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины. С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались.

В сентябре с критикой антироссийских санкций выступили председатель комиссии Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, а также члены Восточного комитета немецкой экономики. По данным депутатов, гипотетические финансовые потери от санкций составляют около €700 млн в месяц, для России — €3,5 млрд.

О том, как антироссийские санкции оказались в центре предвыборной кампании в Германии, читайте в материале журнала «Огонек».