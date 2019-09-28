В Бундестаге обсудили отрицательные последствия антироссийских санкций

В Бундестаге посчитали финансовые потери от действующих антироссийских санкций и призвали к постепенной отмене наложенных в 2014 году ограничений, сообщило издание Deutsche Welle (DW). С критикой антироссийских санкций выступили председатель комиссии Бундестага по экономике и энергетики Клаус Эрнст и члены Восточного комитета немецкой экономики.

Как отмечает издание, Клаус Эрнст является «давним противником антироссийских санкций» и «неизменным гостем» экономических конференций, организуемых «Газпромом» в Берлине. Восточный комитет же представляет интересы немецких предпринимателей, имеющих коммерческие связи с российскими партнерами и оперирующих на российском рынке.

По мнению депутатов, гипотетические финансовые потери Германии, то есть упущенная в результате спада международной торговли выгода, составляют около €700 млн в месяц. Для России эти потери достигают ежемесячно €3,5 млрд.

При этом, как отмечают в Бундестаге, спад в торговле между Россией и ЕС объясняется не только обоюдными санкциями, но и кризисными явлениями в самой российской экономике, вызванными снижением цен на нефть и девальвацией рубля.

Дискуссия, организованная немецкими противниками антироссийских санкций, прошла не в пленарном зале или на заседании парламентской комиссии, а на панельной дискуссии в одном из боковых помещений Бундестага, уточняют в DW.

О том, как антироссийские санкции оказались в центре предвыборной кампании в Германии,— читайте в журнале «Огонек» «Добро пожаловать в ГДР!».