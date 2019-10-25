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Губернатор Пермского края предложил начислять плату за ТКО только по количеству проживающих

Губернатор Пермского края Максим Решетников предложил перейти на расчет платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в многоквартирных домах по количеству жителей с 2020 года. Сейчас плата зависит от количества жителей только в частных домах. В многоквартирных домах платеж рассчитывается исходя из площади квартиры. «Много получаю обращений от жителей. Я думаю, и вам задают эти вопросы, почему у нас оплата мусора идет с квадратного метра, а не с человека. Предлагаю обсудить все плюсы и минусы этого перехода уже с января 2020 года», - обратился губернатор к депутатам заксобрания.

Еще одна проблема в отрасли обращения с ТКО, по словам Максима Решетникова, высокая стоимость вывоза мусора из труднодоступных и малочисленных населенных пунктов. «Мы понимаем какая себестоимость вывоза мусора с этих отдаленных территорий и все эти затраты в конечном итоге ложатся ровным слоем на всех плательщиков. Поэтому нам нужно еще и заниматься внутренней оптимизацией затрат и вывозом», - отметил глава региона.

Ранее добиться универсального начисления для индивидуальных и многоквартирных жилых домов пытался пермский общественник Денис Галицкий. Он обратился в краевой суд. Однако суд отказал в удовлетворении данных требований.

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