Идеи на будущее

«Огонек» знакомит с победителями конкурса.

1-е место — Тимур Файзуллин, 16 лет, село Бураево Республики Башкортостан. Он предложил внедрить голосовое управление терминалами банка, отметил, что внедрение инновационных технологий в банковской сфере должно идти параллельно в городах и сельских поселениях.

2-е место — Олеся Лебедева, 13 лет, Муром. Ее идея — внедрение комплекса целевых банковских программ («Банк-здоровье», «Банк-дети», «Банк-семья», «Банк-жилье», «Банк-природа», «Банк-культура»), каждая из которых подразумевает определенную социальную поддержку.

3-е место — Владислав Болквадзе, 9 лет, Рязань. Он мечтает, чтобы банк заботился о животных и организовал благотворительный зоопарк-приют, в котором и сотрудники, и клиенты могли бы помогать животным.