Что-то новенькое!

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Журнал "Огонёк" от , стр. 24

Исследователи утверждают: российские учащиеся опережают педагогов в знании технологических новинок и интересе к инновациям


Подростки 12–17 лет активно используют современные гаджеты и технологии в повседневной жизни, и их уровень цифровой грамотности также превышает среднероссийский: 73 пункта для подростков от 14 до 17 лет и 77 пунктов для молодых людей от 18 до 24 лет. В целом по уровню цифровой грамотности педагоги опережают учащихся. Единственная составляющая цифровой грамотности, по которой ученики оставляют учителей позади,— это отношение к технологическим инновациям: подростки и молодежь больше интересуются современными технологическими новинками.

Под цифровой грамотностью исследователи понимали базовый набор знаний, навыков и установок, позволяющих человеку эффективно решать повседневные задачи в цифровой среде.

Источник: НАФИ

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