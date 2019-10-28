Краткая история СПЧ

Основные вехи в истории президентского Совета по правам человека

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) образован 6 ноября 2004 года на базе работавшей с 1993 года Комиссии по правам человека при президенте РФ. При Борисе Ельцине ее возглавляли правозащитник Сергей Ковалев (1993–1995), а затем — специалист в области международного права Владимир Карташкин (1996–2002).

С 2002 по 2010 год председателем была Элла Памфилова, она же и инициировала преобразование комиссии в СПЧ. Его основными задачами стали: содействие процессам гуманизации и модернизации российского общества, экспертиза проектов федеральных законов для определения их соответствия целям развития гражданского общества, информирование президента о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека и прочее. При Элле Памфиловой СПЧ критиковал ужесточение контроля за НКО, выступал против расширения полномочий ФСБ, возрождающих «худшие и незаконные практики тоталитарного государства», критиковал жесткие разгоны «Маршей несогласных».

В октябре 2010 года председателем СПЧ стал Михаил Федотов. Еще одним новшеством стало одновременное его назначение советником президента (чтобы совет мог эффективнее выполнять свою функцию «коллективного советника»). 1 февраля 2011 года президент Дмитрий Медведев утвердил новое положение о совете, в соответствии с которым СПЧ получил свое современное название.

С декабря 2011 по сентябрь 2012 года на фоне протестных акций в России из совета вышли более 10 членов, в том числе экономист Ирина Ясина, журналисты Светлана Сорокина, Леонид Радзиховский, правозащитница Людмила Алексеева (позже вернулась в СПЧ), после чего началось формирование его нового состава.

В настоящее время в СПЧ входят 48 человек, которые принимают участие в его работе на общественных началах. В структуре совета действует 20 постоянных комиссий (по исторической памяти, по свободе информации и правам журналистов, по этике, по гражданскому участию в миротворчестве и защите прав человека на Северном Кавказе и другие).

2 марта 2014 года 27 членов СПЧ выступили с заявлением о несогласии с разрешением Совета Федерации президенту РФ на использование российских войск на территории Украины. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте СПЧ. В том же месяце внес поправки в регламент, согласно которым решения совета могут приниматься исключительно большинством голосов. Без одобрения большинства заявления от имени организации более не могут размещаться на сайте совета.

21 октября 2019 года указом Владимира Путина из состава СПЧ были исключены руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, глава ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков, профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский и политолог Екатерина Шульман. Новым председателем СПЧ стал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Подготовил Информационный центр «Ъ»