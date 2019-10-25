Аналитик Moody’s назвал условия повышения рейтинга России

Международное рейтинговое агентство Moody’s может улучшить рейтинг России, если страна сумеет провести успешные экономические реформы, а также избежать усугубления внешнеполитической напряженности. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил вице-президент, ведущий аналитик по суверенному рейтингу РФ в Moody’s Эван Вольманн.

Эксперт напомнил, что сейчас прогноз агентства по суверенному рейтингу России оценивается как «стабильный». В феврале Moody’s повысило рейтинг РФ с «мусорного» Ba1 до инвестиционного Baa3. В числе основных рисков для российской экономики агентство называло доминирование госсектора (до 40–50%) и монополизацию, а также вмешательство властей в работу ИT-компаний.

«Я думаю, что дополнительными факторами, которые будут способствовать повышению рейтинга, будут избегание действий, которые увеличат внешнеполитическую напряженность, уменьшая вероятность возникновения таких потрясений, и, наконец, осуществление... экономических реформ, которые помогут повысить производительность перед лицом будущих демографических сложностей, и налогово-бюджетных реформ, которые помогут обеспечить госфинансирование»,— пояснил господин Вольманн.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил, что показатели российской экономики находятся «на очень хорошем уровне» и в целом в экономике страны «все в порядке». По словам председателя правительства, в России растут объем промышленного производства и товарооборот, остается низкой инфляция. Большинство экспертов считают, что рост экономики РФ ограничивают слабые институты и защита прав собственности, а также высокий уровень коррупции.

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