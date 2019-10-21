Медведев: в экономике России все в порядке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что показатели российской экономики находятся «на очень хорошем уровне». В частности, по словам председателя правительства, в России увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот. При этом господин Медведев признал, что «нужно еще очень многое сделать по совершенствованию делового климата и развитию экономики».

На заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ (КСИИ) премьер рассказал, что добиться улучшения экономических показателей удалось благодаря совершенствованию инвестклимата. «Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке: увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России — вы тоже отлично их знаете — находятся на очень хорошем уровне. Низкой является инфляция»,— сообщил господин Медведев (цитата по ТАСС).

Как уточнил премьер, развитию экономики способствовало внедрение международных стандартов финансовой отчетности, совершенствование миграционного законодательства. Были сокращены сроки регистрации объектов права собственности и получения разрешений на строительство. Кроме того, «стало легче привлекать специалистов», хотя в этой сфере «не все так гладко, как хотелось бы», добавил Дмитрий Медведев.

Председатель правительства напомнил, что помимо этого российские власти начали реформу контрольно-надзорной деятельности. Также в России создается новый кодекс об административных правонарушениях и совершенствуется инвестиционное законодательство.

В сентябре экономический блок правительства представил программу действий по основным макроэкономическим вопросам как минимум на год. Стимулирование роста ВВП экономическими мерами власти исключили. Главная задача ЦБ — ценовая стабильность без экспериментов в денежно-кредитной политике. Выход из «ловушки средних доходов» предполагается обеспечить регуляторными реформами, в том числе законом о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений. Его проект должны внести в Госдуму в осеннюю сессию.

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