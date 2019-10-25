Ощадбанк заявил об отказе суда приостановить взыскание $1,3 млрд с России

Украинский Ощадбанк сообщил, что Парижский апелляционный суд отклонил ходатайство России о приостановке принудительного взыскания с нее $1,3 млрд. Эту сумму по решению международного арбитража РФ должна выплатить Ощадбанку за утрату им крымских активов в связи «с оккупацией Крыма».

В украинском банке утверждают, что Россия просила приостановить исполнение решения арбитража, поскольку это может нанести ей «материальный ущерб». Основным аргументом РФ было то, что «принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может нанести ей вред», рассказали в Ощадбанке. Однако суд в Париже счел доводы российской стороны «безосновательными и необоснованными».

«Приводя абстрактные и безосновательные аргументы, Россия всеми силами пытается избежать выполнения арбитражного решения и неправильно пользуется французской судебной системой, что еще раз доказывает, что Россия отказывается выполнять собственные международные обязательства»,— заявили в украинском банке.

Международный коммерческий арбитраж в Париже удовлетворил требования Ощадбанка к России в конце 2018 года. Украинский банк тогда сообщил, что также планирует обратить взыскание на российские активы за рубежом. В августе 2019-го Россия оспорила решение арбитража.

Подробнее о судебном разбирательстве — в публикации “Ъ” «Ощадбанк наносит ответный удар».