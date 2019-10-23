Человек с правами советовать

Ушедший с поста председателя Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов во вторник сообщил, что остается в организации на должности эксперта. Позднее выяснилось, что этот статус сохраняется автоматически за всеми, кто покидает состав СПЧ: такой порядок закреплен в ст. 15 регламента СПЧ, принятого в 2013 году. Таким образом, экспертами при СПЧ остаются и исключенные из совета 21 октября правозащитники Павел Чиков и Евгений Бобров, политолог Екатерина Шульман и эксперт по избирательным правам Илья Шаблинский. “Ъ” поговорил с бывшими членами президентского совета и одним из авторов регламента СПЧ — правозащитником Сергеем Кривенко — о «праве совещательного голоса» и работе экспертов совета.

Согласно ч. 2 ст. 15 регламента СПЧ от 22 августа 2013 года, «члены совета, вышедшие из его состава, могут участвовать в работе постоянных и временных комиссий и рабочих групп в качестве постоянных экспертов». Ушедший с поста главы СПЧ в понедельник Михаил Федотов объяснил “Ъ”, что его заявление о решении остаться экспертом СПЧ — не более чем разъяснение регламента. «Статус постоянного эксперта СПЧ — это не обязанность, а право любого бывшего члена совета, которое остается и за Павлом Чиковым, Евгением Бобровым, Екатериной Шульман и Ильей Шаблинским (исключены из состава СПЧ 21 октября указом президента.— “Ъ”),— сказал господин Федотов.— За каждым экспертом остается право совещательного голоса при участии в работе комиссий совета».

Автоматически статус эксперта СПЧ закрепляется и за судьей Конституционного суда РФ в отставке Тамарой Морщаковой, добровольно покинувшей совет в понедельник после назначения новым руководителем СПЧ журналиста и секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева. Госпожа Морщакова рассказала “Ъ”, что «пул экспертов СПЧ огромен», затруднившись при этом назвать его точную численность:

«Эксперты нужны для облегчения работы совета, но статус эксперта ничего, кроме дополнительной нагрузки, не дает, как и статус члена СПЧ».

Один из авторов регламента СПЧ, член правления международного общества «Мемориал» Сергей Кривенко, входивший в состав совета с 2009 по 2018 год, сообщил “Ъ”, что «статусов экспертов при совете — два». «Экспертом постоянной комиссии совета может быть сторонний ученый или правозащитник, а экспертом СПЧ — только бывший член организации,— объясняет господин Кривенко.— При разработке регламента был большой спор по пункту "эксперты". Некоторые из правозащитников, которых мы приглашали в этом качестве на заседания комиссий, позднее продолжали консультировать и даже выпускать брошюры с пометкой "эксперт СПЧ". Тогда было решено закреплять данный статус автоматически за всеми бывшими членами СПЧ». При этом господин Кривенко подчеркнул, что с момента выхода из СПЧ он сам «ни разу не был приглашен в совет в качестве эксперта».

Международный правозащитник, эксперт СПЧ Андрей Юров, также покинувший состав совета в ноябре 2018 года, по его словам, «был только раз приглашен к работе комиссии СПЧ» после выхода из его состава, но заседание, на которое его звали, «так и не состоялось». «Несколько раз за последний год я встречался с Федотовым по разным поводам, но я не знаю, можно ли это назвать работой эксперта СПЧ»,— сказал господин Юров.

Сергей Кривенко связывает статус эксперта СПЧ с необходимостью регулярно проявлять инициативу: «Если бы я вызывался сам, не думаю, что кто-то мне отказал бы». С ним согласен сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев: «Я входил в совет, когда его возглавляла Элла Памфилова (2004–2010 годы.— “Ъ”), и при Федотове регулярно выступал экспертом по вопросам судопроизводства, деятельности правоохранительных органов, работы общественно-наблюдательной комиссии. Продолжится ли работа при Фадееве, я не знаю».

Выступать экспертами СПЧ на заседаниях комиссий готовы исключенные из совета 21 октября правозащитник Евгений Бобров, профессор ВШЭ Илья Шаблинский и политолог Екатерина Шульман.

«Если Фадееву удастся выстроить работу с администрацией президента, к которой у меня очень много претензий, я с удовольствием поработаю экспертом»,— сказал “Ъ” господин Бобров. Господин Шаблинский, однако, уточнил, что у него «вызывает сомнения разница между взглядами на работу бывшего и нового руководителей СПЧ».

Назначенный руководителем СПЧ Валерий Фадеев в разговоре с “Ъ” выразил надежду, что действующие члены совета знакомы со ст. 15 регламента, и подчеркнул, что еще раз проговорит с ними о «необходимости привлекать к работе в качестве экспертов бывших членов СПЧ». «Особую ценность представляет Михаил Федотов, опытом которого разбрасываться нельзя»,— сказал господин Фадеев.

Мария Старикова, Мария Литвинова, Никита Прокшин