Из свежей почты

Мелания Мезенцева, 4 года, детский церебральный паралич, требуется лечение. 166 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Орел» соберут 33 тыс. руб.

Мелаша родилась раньше времени, ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько дней у дочки произошло кровоизлияние в мозг. Выписали ее через три месяца, в развитии Мелаша отставала. В год поставили диагноз ДЦП. Мы пробовали разное лечение, и Мелаша ожила, стала нас узнавать. Сейчас дочка сидит с опорой, но не стоит и не ходит, у нее большие проблемы с тазобедренными суставами. Мы мечтаем попасть в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва), но оплату лечения нам не осилить. Елена Мезенцева, Орловская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Нужно снизить патологический тонус мышц девочки, увеличить объем движений и развить мелкую моторику».

Денис Ремизов, 14 лет, несовершенный остеогенез, спасет операция. 240 656 руб.

Внимание! Цена операции 532 656 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 42 тыс. руб.

Переломы преследовали сына с самого рождения, но врачи никакого лечения не предлагали. Лишь когда Денису было пять лет, мы узнали о московской клинике, где помогают «хрустальным» детям. С помощью Русфонда начали там лечиться. Кости Дениса окрепли, но переломы еще случаются. Недавно сын перенес несколько операций: его ноги укрепили штифтами. Постепенно Денис восстановился, снова стал ходить с костылями. А в сентябре сын упал, в результате — перелом правого плеча со смещением. Нужна срочная операция, оплатить ее мы не можем. Надежда Ремизова, Владимирская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «У Дениса произошел перелом плечевой кости. Необходима экстренная операция, сращение кости без нее невозможно».

Саша Сальникова, 11 лет, синдром Беквита — Видемана, сужение зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 178 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 320 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 42 тыс. руб.

У Саши синдром Беквита — Видемана, при котором происходит нарушение регуляции роста. Родилась дочка с очень большим языком, из-за этого ее рот всегда был приоткрыт, челюсти росли неправильно. Развивалась Саша с отставанием, ей поставили второй диагноз: ДЦП. Мы активно лечили дочку, и со временем она пошла, начала говорить. Но проблемы с челюстями и зубами лишь усиливаются, откусывать и жевать твердую пищу Саша не может. Этим летом мы попали на консультацию к столичным ортодонтам. Они сказали, что без операции на челюстях не обойтись, но сначала нужно пройти ортодонтическое лечение. Татьяна Сальникова, Ивановская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке требуется лечение с использованием несъемного дугового аппарата, после этого мы проведем операцию на челюстях».

Варя и Лиза Поповы, 5 лет, синдром Веста (тяжелая форма эпилепсии), требуется лекарство на год. 289 742 руб.

Внимание! Цена лекарства 437 742 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 48 тыс. руб.

Мои двойняшки Варя и Лиза родились раньше срока, полтора месяца провели в отделении недоношенных. А дома начали странно вздрагивать. В семь месяцев у них заподозрили эпилепсию. Обследование показало, что есть кисты в головном мозге, врачи диагностировали синдром Веста. Лекарства не помогали, количество приступов стало доходить до 40 в день, Варя и Лиза совсем не развивались. Все изменилось после того, как врачи назначили дочкам препарат сабрил,— приступы прекратились. Но бесплатно препарат не выдают, а сами покупать его мы не можем. Помогите! Любовь Попова, Пензенская область

Ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева Марина Дорофеева (Москва): «Варе и Лизе необходим сабрил, который эффективно купирует приступы. Препарат не зарегистрирован в РФ, но разрешен к применению».

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