Ожидания подрастили акции «Сургутнефтегаза»

Акции «Сургутнефтегаза» вновь показывают аномальный рост. Инвесторы настаивают: явных оснований для этого нет. Второй день подряд компания обновляет максимумы котировок с 2006 года. 24 октября обыкновенные акции подорожали более чем на 8% и достигли отметки в 43,5 руб. А в среду бумаги «Сургутнефтегаза» подскочили еще почти на 10%.

Похожий всплеск интереса был в августе. Акции компании тогда неожиданно подорожали. Аналитики связывали это с решением компании зарегистрировать дочернее предприятие. «Сургутнефтегаз» обвинил в росте котировок спекулянтов. В чем причина на этот раз? Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов говорит, что сейчас акции дорожают на фоне слухов: «Каких-то корпоративных новостей по “Сургутнефтегазу” в последнее время не было, но есть активные рыночные спекуляции. В ближайшее время эти новости будут и будут заключаться в том, что “Сургутнефтегаз” раскупорит свою валютную подушку, которая составляет десятки миллиардов долларов.

Она может направить их и на приобретение каких-то активов, и на выплату дополнительных дивидендов. И если “Сургутнефтегаз” решится на последнее, то дивидендная доходность достигнет двузначных величин.

Соответственно, это большой сигнал для покупки таких акций. Но пока это остается исключительно рыночными спекуляциями. Каких-то подтверждений нет, но, возможно, часть участников рынка в эту историю верит, поэтому бумага и растет. Так часто бывает на рынке, что акции растут на ожиданиях. Если они не оправдываются, то потом стоимость, естественно, может скорректироваться очень серьезно вниз».

По словам инвестиционного менеджера компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, за последние дни на рынке появилось много слухов касательно «Сургутнефтегаза». Но верить им и вкладывать деньги в компанию рискованно. «Как правило, последние скачки акций “Сургутнефтегаза” не сопровождались какими-то новостями. Я думаю, что это фактически спекулятивные покупки. Возможно, в каком-то загородном формате обсуждались эти инвестиционные идеи среди крупных покупателей. Но самих новостей нет, есть только ожидания, которые носят исключительно спекулятивный характер, очень рискованны инвестиции. Если мы не закладываем ожидания того, что “Сургутнефтегаз” будет работать более эффективно с точки зрения финансовой части, я думаю, этот рост ни в коей мере не обоснован. Поэтому, на мой взгляд, с учетом рисков не стоит участвовать в подобном ралли. Одно дело — предположения, другое дело — подтверждение со стороны акционеров»,— заявил Нигматуллин.

При этом президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган уверен, что акции могут расти и дальше. По его мнению, бумаги «Сургутнефтегаза» сильно недооценены: «Для роста стоимости бумаг есть фундаментальные, очень серьезные причины. Это очень недооцененная компания на нашем рынке. В прошлом году по ней были невероятного размера дивиденды. Если рубль немножко девальвируется в конце года, а есть такой шанс просто потому, что идет достаточно резкое снижение процентной ставки — по крайней мере, все на это рассчитывают — тогда “Сургутнефтегаз” и в следующем году может дать неплохие дивиденды. Если бумага платит такие высокие дивиденды, очевидно, она должна вырасти. Понимаете, если событие должно произойти, то, что будет поводом, нам абсолютно неинтересно. Бумага может стоить значительно дороже, и потенциал у нее очень и очень большой. Я не удивлюсь, если она будет стоить и 45, и 50. Это нормально, поскольку она сильно недооценена».

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Примечательно, что в сентябре гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов в резком росте акций обвинил спекулянтов. А говоря о создании дочерней компании для инвестиций, отметил, что многие организации создают их.

Александр Рассохин