Генпрокуратура занялась закупками

Генпрокуратура России считает необходимыми изменения в законодательстве для достижения четкого регулирования вопросов закупочной деятельности. Об этом говорилось на слушаниях в Совете федерации. Только за первые шесть месяцев текущего года надзорное ведомство выявило более 100 тыс. нарушений в этой сфере. В частности, органы прокуратуры считают необходимым при организации закупок учитывать сведения о нарушениях, допущенных претендентами на контракты ранее, а также установить более жесткий контроль над стадией приемки продукции, чтобы исключить возможность хищения бюджетных средств.

Четкое правовое регулирование закупочной деятельности — одно из основных условий исключения «возможности реализации своих корыстных целей недобросовестными лицами, участвующими в закупочных процедурах», сказал начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов, выступая на слушаниях в Совете федерации. По его словам, количество нарушений в этой сфере растет: если в 2018 году органы прокуратуры выявили около 150 тыс. таких случаев, то в первом полугодии 2019-го — уже более 100 тыс.

Для соблюдения законности в вопросах закупок, по мнению Генпрокуратуры, требуется решить сразу несколько задач. Первой из них господин Завалунов назвал разработку правовых механизмов, исключающих участие в закупочных процедурах недобросовестных заказчиков. Так, отметил представитель Генпрокуратуры, уже почти три года действует закон, который запрещает заключать государственные и муниципальные контракты с юридическими лицами, которые ранее привлекались к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

При этом правовых механизмов, обеспечивающих заказчику возможность получения информации о таких юридических лицах, отметил господин Завалунов, сегодня нет. Отсутствуют и нормы, обязывающие организаторов закупок использовать такую информацию при заключении госконтрактов.

В итоге прокуратура за 2017–2018 годы выявила около 100 случаев, когда контракты заключались с компаниями, ранее привлекавшимися к ответственности по ст. 19.28 КоАП.

Например, новосибирская облпрокуратура установила, что АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» приняло участие в конкурсе на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках целевой федеральной программы. При этом АО предоставило документы о непривлечении к административной ответственности по вышеуказанной статье. Однако, как выяснилось, ранее мировой суд к такой ответственности АО все же привлекал. В результате завод получил контракт на 87 млн руб., и только вмешательство Генпрокуратуры привело к его расторжению.

Со следующего года, однако, предусмотрена обязательная регистрация таких юридических лиц в Едином реестре участников закупок. Однако это не решит проблему, если речь идет о закупках у единственного поставщика или в ходе закрытых процедур. Поэтому Генпрокуратура предлагает внести в законодательство дополнение, обязывающее размещать информацию о скомпрометированных компаниях в открытом доступе, а организаторов госзакупок — использовать эти сведения.

Кроме того, отметил Артур Завалунов, закон обязывает заказчиков проверять, не имеют ли судимости по экономическим и коррупционным делам руководители компаний, стремящихся участвовать в госзакупках, однако механизм такой проверки также отсутствует.

Господин Завалунов остановился и на проблеме экономного расходования бюджетных средств. Он отметил, что, когда речь идет о госзакупках, закон не предусматривает такого критерия, как экономность, хотя именно в этой сфере расходуется около трети всех бюджетных средств. В результате недобросовестные лица при закупках по завышенным ценам могут утверждать, что не нарушают закона и не причиняют ущерба. Поэтому надзорное ведомство предлагает дополнить закон нормой, обязывающей заказчика соблюдать принцип экономности.

Наконец, Генпрокуратура предложила ввести новые формы контроля над закупками. При наличии общего умысла на хищение бюджетных средств в ходе закупочной деятельности закон не предусматривает механизма выявления ФАС или иными госорганами нарушений на стадии приемки продукции. Это объясняется тем, что подобные нарушения выявляются, как правило, по жалобе одной из сторон, однако в случае сговора это исключается. Соответствующий механизм контроля также следует выработать, резюмировал представитель Генпрокуратуры.

Александр Александров