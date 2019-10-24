Организаторы сообщили о разрешении «Правого марша» на окраине Москвы 4 ноября

Мэрия Москвы разрешила провести «Правый марш» на юго-востоке Москвы 4 ноября, сообщил один из его организаторов, Владимир Бурмистров. По его словам, пока заявка одобрена устно: представитель московских властей позвонил ему по телефону.

«4 ноября 2019 года “Правый марш” одобрен. В среду получаю распоряжение на руки в Юго-Восточной префектуре»,— пояснил господин Бурмистров в ходе трансляции во «ВКонтакте». По его словам, заявка одобрена на его имя как представителя незарегистрированной партии «Третья альтернатива». Член ассоциации «Институт национальной политики» Дмитрий Михайлов, который также подавал заявку, предложил всем правым силам присоединиться к акции.

В комитете «Нация и свобода» «Интерфаксу» сообщили, что их заявка на проведение «Русского марша» отклонена. 18 октября глава правления Института национальной политики и организатор «Русских маршей» 2016–2017 годов Иван Белецкий сообщил, что в текущем году акция запланирована под названием «Правый марш». В 2018 году у маршей националистов было несколько организаторов. «Русские марши» проводятся с 2005 года 4 ноября, в День народного единства, с 2009 года — на улице Перерва (районы Люблино и Марьино).