Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ПИКа

Мажоритарный акционер Fortiana Holdings Limited Владислав Свиблов приобрел долю в 4,6% в золотодобывающей компании Petropavlovsk. Он считает актив недооцененным, а рынок золота — привлекательным. Господин Свиблов уже участвует горнорудном проекте, являясь акционером Озерной горнодобывающей компании с активами в Бурятии.

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний, Petropavlovsk, объявила, что Fortiana Holdings Limited приобрела в ней 4,6%. Мажоритарный акционер Fortiana Holdings Limited Владислав Свиблов заявил, что приобретение доли является финансовой инвестицией в «недооцененный актив с высоким потенциалом роста на привлекательном рынке золота», говорится в материалах компании в Лондонской фондовой бирже.

Господин Свиблов также отметил, что в конце прошлого года Petropavlovsk запустил крупнейший в России автоклавный металлургический завод по переработке упорных золотосодержащих руд, на которые приходится около 60% ресурсной базы компании. Он приобрел этот пакет на рынке.

Владислав Свиблов является бывшим менеджером и членом совета директоров девелопера ПИК и основателем корпорации «Экополис», а также действующим председателем совета директоров и мажоритарным акционером Озерной горнодобывающей компании. Компания разрабатывает Озерное полиметаллическое месторождение в Бурятском регионе Восточной Сибири. Плановая производительность Озерного ГОКа остается на уровне 8 млн тонн руды в год. Продукция — цинковый и свинцово-серебряный концентраты. Вскрышные работы должны начаться в ноябре.

Согласно квартальной отчетности (.pdf), Petropavlovsk за девять месяцев 2019 года увеличил продажи золота на 24% по сравнению с январем—сентябрем прошлого года, до 351,4 тыс. унций. Компания сохраняет прогноз на 2019 год на уровне 450–500 тыс. унций. В июле стало известно, что крупнейшим акционером Petropavlovsk стал глава корпорации AEON Роман Троценко, который купил 22,4% акций у Кенеса Ракишева.

Евгений Зайнуллин