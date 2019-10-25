Дмитрий Медведев понизил проходной балл

В четверг на заседании совета по повышению международной конкурентоспособности вузов председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что проект «5–100» будет расширен с 21 до 30 университетов, а федеральный бюджет выделит им за семь лет около 70 млрд руб. Проект «5–100» был создан в 2012 году и предусматривал выход пяти российских высших учебных заведений в топ-100 глобальных рейтингов к 2020 году. Ранее СМИ сообщали, что российские вузы увеличивают количество публикаций, необходимых для попадания в рейтинги, «за счет сомнительных стратегий». Ни один участник «5–100» до первой сотни так и не добрался. Сейчас в топ-100 глобального рейтинга QS входит только МГУ (84-е место), который не участвует в программе «5–100». Он же единственный входит в топ-100 Шанхайского рейтинга (86-е место).

Дмитрий Медведев на встрече с ректорами вузов — участников «5–100» заявил, что правительство планирует расширить число включенных в программу университетов с 21 до 30. Он отметил, что дал поручение «проработать вопрос об увеличении финансовой поддержки». «Сегодня в проекте участвует 21 университет, который был отобран по итогам двух конкурсов — 2013 и 2015 годов,— напомнил господин Медведев.— Представлены регионы — от Калининграда до Дальнего Востока. За семь лет из федерального бюджета было выделено около 70 млрд руб. на поддержку участников проекта и достижение ими конкретных результатов, что для нашего бюджета средства весьма немаленькие». По словам премьера, еще столько же будет выделено в ближайшие семь лет, а в 2020 году будет проведен конкурс на предоставление субсидий на 2021 год и изменятся критерии отбора вузов с учетом «отраслевой специфики».

В пресс-службе проекта «5–100» пояснили “Ъ”, что с 2021 года около 30 университетов «получат государственную поддержку».

При этом в течение 2020 года будет обновлена нормативная база, регламентирующая предоставление такой государственной поддержки, включая условия и критерии отбора.

Требования к получателям господдержки разработает совет по повышению международной конкурентоспособности.

Как ранее сообщал “Ъ”, в начале текущего года Дмитрий Медведев уже утвердил распределение 9,9 млрд руб. субсидий, предоставляемых в 2019 году на поддержку университетов «5–100». Больше всего — по 860,96 млн руб. получили Московский физико-технический институт (МФТИ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Томский государственный университет (ТГУ) и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Сейчас в международных рейтингах представлено 48 российских университетов. Лидером является МГУ: не будучи участником «5–100», он входит в институциональный рейтинг QS (84-я позиция) и институциональный рейтинг британского журнала THE (189-я позиция). В 2018 году 47 российских университетов были представлены в ведущих мировых рейтингах — это на семь больше, чем годом ранее. В 2012 году таких университетов было только 15.

В сентябре издание «Ведомости» сообщило, что российские вузы увеличивают количество публикаций, необходимых для попадания в рейтинги, «за счет сомнительных стратегий». Издание отмечало, что значительное количество «мусорных» публикаций производит Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ). «Руководство рассылает по кафедрам норматив по публикациям в расчете на одного преподавателя. Дальше сотрудники приносят в отдел по сопровождению научной деятельности свои статьи и деньги — минимум 12 тыс. руб., бывает и значительно больше,— отмечал собеседник издания.— В отделе в тексте проставляют перекрестные ссылки на другие статьи КФУ, иначе на "мусорных" публикациях цитируемость не вырастишь. Дальше эти деньги возмещают премией. Так достигается важный побочный эффект — растет средний уровень оплаты труда до уровня майского указа президента». По утверждению источника «Ведомостей», «в закупках КФУ можно найти как минимум три контракта на публикацию научных статей на 85 млн руб.». Пресс-служба КФУ назвала эти обвинения проявлением «недобросовестной конкуренции».

Накануне заседания совета “Ъ” сообщал, что количество заявок на обучение в России от иностранных абитуриентов за последний год выросло: по данным официальной платформы для приема иностранных граждан на обучение в России по квоте правительства РФ Russia.Study, в 2019 году заявки подали почти 115 тыс. иностранных абитуриентов, что на 20% больше, чем год назад. Из 473 российских университетов, доступных для выбора на платформе, самыми популярными среди иностранцев остаются СПбГУ, РУДН и КФУ. Основным источником заявок являются арабские и другие азиатские и африканские страны. Среди стран бывшего СССР в тройку лидеров по числу абитуриентов, желающих учиться в России, входят Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Вместе с тем в августе стало известно, что Минобрнауки издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями. Приказ вызвал возмущение научного сообщества. В Минобрнауки тогда заявили “Ъ”, что документ «носит рекомендательный характер», а в Кремле призвали не «создавать излишества» в правилах, но напомнили, что «зарубежные спецслужбы не дремлют и научно-промышленный шпионаж никто не отменял».

Ксения Миронова