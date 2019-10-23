Иностранцы стали лучше поступать

Количество заявок на обучение в России от иностранных абитуриентов за последний год выросло: по данным официальной платформы для приема иностранных граждан на обучение в России по квоте правительства РФ Russia.Study, в 2019 году заявки подали почти 115 тыс. иностранных абитуриентов, что на 20% больше, чем год назад. Из 473 российских университетов, доступных для выбора на платформе, самыми популярными среди иностранцев остаются СПбГУ, РУДН и Казанский (Приволжский) федеральный университет; самыми популярными направлениями стали медицина, экономика, менеджмент, стоматология и международные отношения. Чаще всего в Россию едут студенты из арабских и других азиатских и африканских стран, а также из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

Кроме СПБГУ, РУДН и Казанского федерального университета в пятерку вузов—лидеров по числу заявок на обучение от иностранцев вошли Высшая школа экономики и Уральский федеральный университет. Как пояснил “Ъ” исполнительный директор Russia.Study Антон Кобзарев, в рейтинге отсутствует МГУ: он проводит отбор иностранных граждан самостоятельно. Лидером среди вузов, показавших рост числа иностранных абитуриентов, стал Московский физико-технический институт: в 2019 году он получил втрое больше заявок, чем годом ранее. Более чем вдвое увеличилось число иностранных абитуриентов, планирующих поступать в Финансовый университет при правительстве РФ и Тамбовский государственный технический университет. При этом иностранные граждане, которые поступают в бакалавриат или на специалитет, чаще всего выбирают такие направления, как лечебное дело (более 7 тыс. заявок), экономика (более 3 тыс. заявок), менеджмент (почти 2 тыс. заявок), стоматология и международные отношения (суммарно более 3 тыс. заявок).

На студентов из дальнего зарубежья приходится почти в 2,5 раза больше заявок на обучение, чем на страны ближнего зарубежья. Основным источником заявок являются арабские и другие азиатские и африканские страны. Среди стран бывшего СССР в тройку лидеров по числу абитуриентов, желающих учиться в России, входят Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

По словам начальника управления по обеспечению приемной кампании Финансового университета Светланы Тагиевой, сегодня «недостаточно разработать несколько иноязычных программ, а затем ждать, пока в вуз придут международные абитуриенты»: необходимо «и участие в зарубежных образовательных выставках, и развитие сети зарубежных партнерских школ, и открытие собственных представительств и центров в странах». Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров заявил “Ъ”, что в вузе учатся 3260 студентов из 81 страны мира: «Акцент мы делаем на азиатские и ближневосточные страны, а также на Латинскую Америку: там российское образование традиционно высоко ценится». Господин Кокшаров отмечает интерес иностранных студентов к «широкому спектру дисциплин, особенно по инженерным и естественно-научным направлениям подготовки».

В Минобрнауки “Ъ” пояснили, что в соответствии с ч. 3 ст. 78 закона «Об образовании» иностранные граждане имеют право на получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, региональных или местных бюджетов или за счет установленной правительством квоты на образование. Кроме того, гражданам стран СНГ предоставлено право на доступ к образованию наравне с гражданами России.

Напомним, в сентябре 2019 года британский журнал Times Higher Education опубликовал результаты ежегодного рейтинга лучших университетов мира — в нем было представлено 39 российских вузов, что на четыре больше, чем в предыдущем году. В июне глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков заявил, что за последний год число китайских студентов, обучающихся в российских вузах, увеличилось более чем на 10%. Эксперты связывали прирост с увеличением количества краткосрочных программ и квот для иностранных граждан. Вместе с тем в августе стало известно, что Минобрнауки издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями. Приказ вызвал возмущение научного сообщества. В Минобрнауки тогда заявили “Ъ”, что документ «носит рекомендательный характер», а в Кремле призвали не «создавать излишества» в правилах, но напомнили, что «зарубежные спецслужбы не дремлют и научно-промышленный шпионаж никто не отменял».

Ксения Миронова