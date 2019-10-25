Гагарин хотят скрутить в узел

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области заявило о планах включить аэропорт Гагарин в число узловых, что, по его мнению, откроет «новые горизонты» для перевозчиков. Чиновники рассчитывают, что это позволит авиакомпаниям подавать заявления на получение субсидий на софинансирование рейсов из узлового в неузловые аэропорты. Эксперты считают, что сделать Гагарин узловым будет проблематично. Для этого необходимо соблюдение ряда условий, которые в Саратовской области могут оказаться ­невыполнимыми.

Саратовские власти планируют сделать новый саратовский аэропорт Гагарин, который начал принимать самолеты два месяца назад, узловым. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства ­региона.

В министерстве уточняют, что авиакомпаниям, обслуживающим маршруты, соединяющие узловые аэропорты с аэропортами регионов предоставляются субсидии за счет федерального бюджета по низкоприбыльным маршрутам. В перечень субсидируемых маршрутов за счет средств федерального бюджета включаются маршруты, пункты отправления и назначения которых расположены между аэропортом отправления и узловым аэропортом.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко считает, что присвоение Гагарину статуса узлового аэропорта «откроет новые горизонты» и для перевозчиков. «Включение аэропорта Саратова в перечень узловых позволит авиаперевозчикам подавать заявления в Росавиацию на получение субсидирования за счет средств федерального бюджета без обеспечения софинансирования полетов со стороны областного бюджета Саратовской области или бюджета региона, на территорию которого будут выполняться полеты»,— подчеркнул ­чиновник.

В настоящее время в соответствии с постановлением правительства РФ № 1242 к узловым отнесены аэропорты городов Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Сочи, Уфа, Красноярск, Самара, Ростовна-Дону, Хабаровск, Владивосток, Казань, Пермь, Иркутск, Минеральные Воды, Тюмень, Калининград, Якутск и Южно-Сахалинск.

Как писал „Ъ“, аэропорт Гагарин в селе Сабуровка строился с 2012 года, хотя о необходимости переноса аэропорта за черту города, где он находился с 1931 года, в Сабуровку говорили с 1972 года. Первый тестовый пассажирский рейс в новый аэропорт состоялся 18 августа этого года — из Москвы приземлился Boeing 737–800 авиакомпании «Победа», которая до этого в Саратов не летала.

Строительство нового аэропортового комплекса осуществлялось в рамках государственно-частно­го партнерства в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)». Новый аэродром со взлетно-посадочной полосой длиной 3 тыс. м и шириной 45 м соответствует первой категории ИКАО (ICAO, Международная организация гражданской авиации).

Однако количество рейсов из нового аэропорта сократилось по сравнению со старым Саратовом Центральным, который был закрыт 20 августа. Это в том числе связано с высокими аэропортовыми сборами. В частности, у «Аэрофлота» и S7 было в общей сложности 10 рейсов в Москву, осталось четыре.

Иван Козаченко пояснил „Ъ“, что полная информация о включении саратовского аэропорта в перечень узловых появится до конца октября.

Эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев говорит, что если Гагарин получит статус узлового, кроме местного пассажиропотока в аэропорту появится транзитный пассажиропоток, и значит, авиаузел в Саратове увеличит доходы. «Рост пассажиропотока и туристического потока может обусловить необходимость дальнейшего развития авиаузла — расширение пассажирской зоны, развитие скоростной автотрассы, строительство скоростной электрички и соответствующего терминала. Все это в совокупности должно принести в область новые инвестиции, рост бюджетных поступлений и новые рабочие места»,— отмечает господин Калачев.

Директор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак считает, что Гагарин сделать узловым аэропортом будет проблематично. «Для этого необходимо соблюдение трех обязательных условий. Первое — это наличие развивающейся, эффективно работающей базовой авиакомпании. Второе — чтобы эта авиакомпания исповедовала „стыковочную“ модель. Это значит, что она не просто должна перевозить авиапассажиров из города в город, а предлагать им более удобную стыковку именно в Саратове, чтобы, к примеру, китайские авиапассажиры летали в Европу не через Москву, а через Гагарин. И третье — благоприятная экономическая среда. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, то ни о каком хабе не может идти и речи. В России в настоящее время узловыми можно назвать только аэропорты Москвы, и даже Пулково в Санкт-Петербурге я бы не стал к ним относить»,— пояснил эксперт.

Марина Ковалева