Бывший антиквар Илья Трабер вышел из числа совладельцев столичной сети «Мосхозторг»

Петербургский предприниматель Илья Трабер, в 1990-е годы владевший крупным антикварным бизнесом, а в декабре прошлого года ставший совладельцем портовых активов в Ленобласти, вышел из числа совладельцев столичной сети магазинов товаров повседневного быта «Мосхозторг». Об этом сообщает портал 47news.

При этом, согласно базе СПАРК, свою долю в ООО «Мосхозторг» до 43,9% увеличил предприниматель Илья Полячков (двоюродный брат основателя сети Сурена Зотова) и до 56,1% — болгарская компания «Фалькон хоум дистрибьюшн», ставшая совладельцем московского ритейлера в конце июля этого года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что господин Трабер приобрел 10% ООО «Мосхозторг» в феврале. Сообщалось, что это связано с возможной экспансией столичной сети в Петербург.