Авиатора завели на посадку со второго раза

Ростовский облсуд оставил без изменений приговор бывшему гендиректору ТАНТК им. Бериева Игорю Гаривадскому, который в августе был признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшими срыв исполнения контракта с Минобороны на поставку пяти самолетов-амфибий. Топ-менеджер приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В прошлом году Игорь Гаривадский получил условный срок за присвоение принадлежащих предприятию 88 млн руб.



Ростовский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего генерального директора авиазавода им. Бериева Игоря Гаривадского на приговор Таганрогского городского суда, признавшего его виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Напомним, в августе Таганрогский горсуд приговорил Игоря Гаривадского к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осужденный топ-менеджер возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева (ТАНТК) с марта 2014 по декабрь 2015 года. За год до этого Минобороны РФ в рамках государственного оборонного заказа заключило с предприятием контракт на поставку пяти самолетов-амфибий Бе-200. Ведомство перечислило предприятию аванс 6,7 млрд руб., однако ни один самолет не был поставлен в оговоренный срок — к ноябрю 2016 года. При этом, по данным следствия, часть полученных по контракту средств была потрачена на цели, не связанные с исполнением оборонного заказа.

Игорь Гаривадский вину признал частично, не согласившись с тем, что совершенное им злоупотребление повлекло тяжкие последствия, и подал апелляционную жалобу. Однако Ростовский облсуд оставил приговор Таганрогского райсуда без изменения.

«Суд обоснованно пришел к выводу о невозможности назначения Гаривадскому И. Б. наказания менее строгого, чем лишение свободы»,— говорится в определении апелляционной инстанции.

Таким образом, приговор Таганрогского райсуда вступил в законную силу.

В определении суда есть информация о том, что Игорь Гаривадский в 2018 году уже был осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Таганский райсуд Москвы приговорил его к шести годам лишения свободы условно (приговор можно найти на сайте суда).

Как следует из приговора, в 2014–2015 годах ТАНТК им. Бериева неоднократно судился с МЧС в московских арбитражах различных инстанций. Ведомство подавало заявления о взыскании с предприятия неустойки за нарушение срока исполнения обязательств по государственному контракту на проведение работ по изготовлению шести самолетов Бе-200ЧС. Воспользовавшись этим, Игорь Гаривадский осуществил хищение денежных средств ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева» путем заключения фиктивных договоров на оказание юридических услуг в судебных процессах с МЧС. По версии обвинения, в реальности услуги не оказывались, а выделенные в качестве оплаты деньги присваивались. Суд признал, что таким образом Игорь Гаривадский нанес ТАНТК ущерб на 88 млн руб.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева основан в 1934 году. В настоящее время занимается разработкой и производством летательных аппаратов различного назначения, в том числе самолетов-амфибий Бе-200. Предприятие входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию».

Вадим Водолазов