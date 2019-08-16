Деньгами Минобороны расплатились за самолеты МЧС

Бывший гендиректор ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» Игорь Гаривадский приговорен к двум годам заключения за превышение полномочий. По версии обвинения, предприятие, получив в рамках контракта с Минобороны аванс 6,7 млрд руб., не построило ни одного из предусмотренных им пяти самолетов-амфибий БЕ-200. Защита объясняет срыв контракта тем, что производственные мощности авиазавода в тот период были полностью загружены заказом МЧС, для которого строили шесть Бе-200.

Таганрогский городской суд признал Игоря Гаривадского виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Ему было назначено два года лишения свободы. Господин Гаривадский возглавлял Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (ТАНТК) с марта 2014-го по декабрь 2015 года. За год до этого Минобороны РФ в рамках государственного оборонного заказа заключило с предприятием контракт на поставку пяти самолетов-амфибий Бе-200. Ведомство перечислило предприятию аванс 6,7 млрд руб., однако ни один самолет не был поставлен в оговоренный срок — к ноябрю 2016 года.

Как установило следствие, часть полученных по контракту средств Игорь Гаривадский потратил на цели, не связанные с исполнением оборонного заказа.

Защитник осужденного Фатима Какалия сообщила “Ъ-Юг”, что заказ Минобороны не был исполнен в установленные сроки по объективным причинам. По ее словам, на момент заключения контракта с оборонным ведомством в 2013 году производственные мощности завода уже были полностью загружены заказом МЧС, для которого предполагалось построить шесть самолетов Бе-200. Когда нужно было начинать исполнение контракта с Минобороны, были готовы только два изделия для спасателей. При этом адвокат отмечает, что Игорь Гаривадский стал руководителем завода имени Бериева уже после того, как предприятие получило заказ военного ведомства. Также Фатима Какалия пояснила ситуацию с нецелевым использованием аванса военных: по ее словам, до 2015 года законодательство не предусматривало размещения авансовых средств по контрактам на отдельных счетах, поэтому деньги МЧС и Минобороны лежали на одном счете, с которого в том числе оплачивались работы по строительству самолетов для спасателей.

Какая сумма нецелевого расходования фигурирует в обвинительном заключении, адвокат сообщить отказалась, сославшись на возможную гостайну.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, в 2017 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Минобороны РФ к ТАНТК о взыскании 6,726 млрд руб.

В ходе судебного процесса бывший руководитель авиазавода вину признал частично, не согласившись с квалификацией его деяния. Подсудимый настаивал на применении к нему менее тяжкой ч. 1 ст. 201 УК РФ, а не ч. 2, которую поддерживало обвинение. Кстати, оно запрашивало для господина Гаривадского три года заключения. Вынесенный в минувший понедельник приговор в законную силу не вступил. Фатима Какалия сообщила, что он будет обжалован.

Вадим Водолазов