Сентябрьский провал

В сентябре выпуск автомобилей на трех петербургских автозаводах сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 28,8 тыс. машин. Это стало самым сильным падением производства по результатам одного месяца почти за три года. При этом меньший результат по выпуску с начала года был зафиксирован лишь в июле — в самый разгар летних отпусков. Однако пока по результатам трех кварталов петербургский автопром остается в плюсе — за девять месяцев было произведено 273,3 тыс. легковых автомобилей, что на 1% больше, чем годом ранее. Эксперты считают, что ключевыми станут показатели выпуска в октябре — если петербургский автокластер произведет менее 30 тыс. машин, то год, с большой вероятностью, завершится с отрицательной динамикой.

Автомобильные заводы Петербурга в сентябре 2019 года выпустили 28,8 тыс. легковых автомобилей, что на 15% меньше, чем годом ранее, следует из отчета аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб». Такого сильного снижения показателей производства по итогам одного месяца не наблюдалось почти три года — с декабря 2016 года. Кроме того, первый осенний месяц завершился с наименьшим результатом выпуска машин после июля, когда на заводах проходят традиционные летние отпуска. При этом за прошедшие девять месяцев текущего года динамика производства все еще остается положительной. Петербургский автокластер выпустил 273,3 тыс. легковых автомобилей, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам трех кварталов на завод Hyundai приходится 66% общего объема выпуска автомобилей в Петербурге. Доля петербургского автопрома в общем объеме производства автомобилей в России в январе — сентябре составила 24,8% (24,7% — год назад).

По словам генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, обычно в первый осенний месяц петербургский автопром демонстрировал хорошие показатели. «Например, в прошлом году результат в сентябре был лучшим по итогам девяти месяцев»,— добавляет эксперт. По его словам, сокращение производства в этом году не столько эффект высокой базы 2018 года, сколько реакция на состояние российского автомобильного рынка в целом.

Что касается прогнозов на четвертый квартал, то, по мнению господина Чаплыгина, ключевыми здесь станут результаты октября. «Если в октябре заводы выпустят снова менее 30 тыс. автомобилей, то по итогам года, скорее всего, будет отрицательная динамика»,— высказался эксперт. Он объяснил, что в октябре-ноябре прошлого года была очень высокая база — больше 36 000 авто ежемесячно, и вряд ли сейчас реально повторить такие объемы. «Фактором относительной стабильности может стать выпуск нового поколения Toyota RAV4 или закупки сервисами каршеринга, о которых было объявлено еще летом»,— заявил гендиректор «Auto-Dealer-СПб».

За три квартала продажи автомобилей петербургской сборки в России снизились на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, в период с января по сентябрь их было продано 249 122 ед. по сравнению с 256 285 ед. Самым продаваемым автомобилем все еще остается Kia Rio. За прошедшие три квартала было реализовано 69 349 машин (-8% год к году). Небольшое увеличение продаж наблюдается у Hyundai Creta — 51 969 ед. (+5%). Заметное снижение спроса: у Hyundai Solaris — 45 284 ед. (-10%), Toyota RAV4 — 21 270 ед. (-9%) и Nissan X-Trail — 15 534 ед. (-6%). Наибольшее увеличение продаж у Nissan Qashqai — 18 195 ед. (+14%), далее следует Toyota Camry — 25 046 ед. (+9%). Продажи Nissan Murano остаются стабильными — за прошедшие девять месяцев покупатели приобрели 2475 внедорожников, что на 1% опережает показатели года.

Мария Кузнецова