Ворона сыра не упустит

Врановые, кстати, не уступают приматам в самых разных проявлениях интеллекта. Еще в 70-х годах Л. В. Крушинский отмечал, что, хотя птицы имеют совершенно особый, не такой, как у млекопитающих, мозг, уровень их когнитивных способностей сопоставим с высшими представителями этого класса. Развивая эти представления, З. А. Зорина и ее коллеги (МГУ) показали в своих экспериментах, что вороны способны к символизации (установлению связи между знаком и понятием числа), к транзитивному переносу (если А больше B, а B больше C, то А больше С) и к другим интеллектуальным подвигам.

Наблюдая птиц в природе, а также собрав свидетельства орнитологов, исследователи представили коллективный портрет предприимчивой, сообразительной и предусмотрительной птицы. Чего стоит один лишь пример с вороной, которая, преследуя велосипедиста с висящим у него на руле пакетом с колбасой, сорвала с него кепку и, пока он искал ее в кустах, колбасу утащила. Так что известная басня Крылова представляется нам скорее умозрительной: упустит ли ворона сыр из клюва в пользу лисы — это еще большой вопрос.

В опытах с сойками британские исследователи Никола Клейтон и Натан Эмери выявили у них «компетентность сознания» — феномен, ранее отмеченный лишь у антропоидов: делая запасы еды, чтобы потом к ним вернуться, птицы действовали с оглядкой на соседей и меняли локализацию кладовой, если видели, что за ними наблюдают. Самое интересное, что перепрятывали еду только те сойки, которые сами имели собственный воровской опыт, а наивные птицы этого не делали.