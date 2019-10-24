IT-ассоциации вступились за основателя «Т-Платформы» Опанасенко перед Путиным

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники и некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «Руссофт» направили президенту России Владимиру Путину письмо в защиту генерального директора и акционера «Т-Платформы» и «Байкал Электроникс» Всеволода Опанасенко. Господин Опанасенко находится под арестом по подозрению в злоупотреблениях при реализации контракта на поставку в МВД крупной партии компьютеров. Один из авторов обращения, Иван Покровский, сообщил “Ъ”, что письмо «направлено в электронном виде президенту через kremlin.ru».

«На фоне позитивных ожиданий новых открывающихся возможностей мы с тревогой наблюдаем прецедент уголовного преследования Всеволода Опанасенко»,— говорится в документе, с которым ознакомился “Ъ”.

Авторы обращения указывают на то, что государственное регулирование не успевает за развитием технологий и рынков и в IT-сфере возникает «большое поле для разночтений и разнообразных трактовок». «Риски правонарушений касаются многих компаний и зависят от ценностных установок, которыми руководствуются государственные структуры. Важно, чтобы эти установки были ориентированы не на репрессии и строгое подчинение быстро устаревающим нормативам, а на мотивацию инновационной деятельности, которая включает в себя управление множеством рисков, ответственность за них»,— отмечается в письме.

Господина Путина просят обратить внимание уполномоченных служб на «особую значимость» дела Всеволода Опанасенко. «Несмотря на неоднократные обращения от отраслевых объединений и институтов, мера пресечения для Всеволода Опанасенко так и не была изменена на залог или домашний арест»,— говорится в обращении. Авторы послания выразили надежду, что «консолидированный запрос» от руководителей ассоциаций ведущих IT-компаний «позволит проявить гуманизм».

23 октября Басманный суд Москвы продлил арест господина Опанасенко на три месяца. За два дня до этого с письмом к президенту в поддержку предпринимателя накануне обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов, назвавший дело «абсурдным».

Всеволод Опанасенко был арестован в марте, ему инкриминируется ч. 3 ст. 285 УК РФ, по которой ему грозит до десяти лет заключения. По делу о поставках проходит также начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров. По версии следствия, один из крупнейших предпринимателей в сфере IT-технологий подстрекал господина Александрова к неправомерной деятельности. Предполагаемый ущерб оценивается в сумму около 300 млн руб.

О сути дела и позиции бизнес-сообщества — в материале “Ъ” «Бизнес-омбудсмен усомнился в квалификации компьютерной сделки».