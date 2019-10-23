Суд продлил арест основателя «Т-Платформы» Опанасенко

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест генерального директора и акционера «Т-Платформы» и «Байкал Электроникс» Всеволода Опанасенко. Господин Опанасенко подозревается в злоупотреблениях при реализации контракта на поставку в МВД крупной партии компьютеров. С письмом к президенту в поддержку предпринимателя накануне обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения»,— огласила решение судья Юлия Сафина (цитата по «РИА Новости»). Господин Опасенко остается под арестом до 25 января. Предприниматель был арестован в марте 2019 года. Всеволоду Опанасенко инкриминируется ч. 3 ст. 285 УК РФ, по которой ему грозит до 10 лет заключения.

По делу о поставках проходит также начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александра Александрова. Его арест также продлен до конца января.

По версии следствия, один из крупнейших предпринимателей в сфере IT-технологий подстрекал господина Александрова к неправомерной деятельности. Предполагаемый ущерб оценивается в сумму около 300 млн руб. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал дело «абсурдным».

О сути дела и позиции бизнес-сообщества — в материале “Ъ” «Бизнес-омбудсмен усомнился в квалификации компьютерной сделки».