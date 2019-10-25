Орловское зерно отправят эмиру

Власти Орловской области пытаются найти каналы для экспорта зерна, собранного аграриями региона. Для этого чиновники договорились с агрохолдингом Al Dahra из ОАЭ создать на паритете СП, которое получит в управление зерновой кластер в Мценске и доступ к логистическому хабу в порту эмирата Фуджейра для реэкспорта российского зерна в Персидский залив и Африку. Экспертам, правда, этот проект кажется сомнительным: существующие мощности позволяют и сейчас без проблем отправлять в эти страны российский урожай.

Резидентом создаваемой в Мценске Орловской области особой экономической зоны (ОЭЗ) станет совместное предприятие (СП), которое займется трейдингом и переработкой зерна. Оно создается на паритетных началах: с российской стороны учредителями выступят подконтрольные региональным властям «Корпорация развития Орловской области» и АО «Агрофирма Мценская», со стороны ОАЭ — принадлежащий властям эмирата Фуджейра агрохолдинг Al Dahra. Об этом “Ъ” рассказал куратор проекта со стороны администрации Орловской области Артур Волошин.

Как он отмечает, в рамках создания в ОЭЗ зернового кластера рассматриваются строительство завода по глубокой переработке до 150 тыс. тонн зерна в год, мельничный комплекс для переработки муки с цехами производства комбикорма и крахмала мощностью 160 тыс. тонн продукции в год. Общие инвестиции в эти производства превысят 13 млрд руб., сообщил господин Волошин. По его словам, сейчас обсуждается возможное участие в проекте и Сбербанка, который может предоставлять услуги по лизингу, факторингу и страхованию. В четверг вечером в банке не успели предоставить комментарии.

Al Dahra с годовым оборотом $1 млрд перерабатывает ежегодно свыше 1 млн тонн зерна и производит до 3 млн тонн кормов. Холдинг владеет зерновым хабом в порту Фуджейра. Ради этой инфраструктуры орловские власти и решили создать партнерство. По словам Артура Волошина, стороны обсуждают возможность открытия в порту food city, где будет храниться, а затем реэкспортироваться в страны Персидского залива и Африки зерно из Орловской области и других регионов Центрального федерального округа (ЦФО). В Al Dahra не смогли предоставить оперативный комментарий.

Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ, 23 октября 2019 года Африка — наш целевой рынок, в любом случае будем работать над тем, чтобы увеличивать туда экспорт

Запуск всего проекта, включая создание СП, кластера в ОЭЗ в Мценске, должен состояться до конца 2019 года, уточнил Артур Волошин. По предварительным оценкам, уже к 2021 году оборот СП достигнет 70 млрд руб., инвестиции в строительство первого этапа на территории обеих стран составят около 30 млрд руб., сообщил господин Волошин.

По мнению гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, Орловская область — один из регионов с выраженным профицитом зерна и пшеницы. По итогам прошлого сельскохозяйственного сезона в Орловской области было собрано почти 1,2 млн тонн. За тот же период в целом по стране, по подсчетам Росстата, урожай зерна превысил 114 млн тонн. По подсчетам аналитического центра «Совэкон», экспорт пшеницы в ОАЭ в 2018 году составил 0,9 млн тонн. Примерно столько же может закупить страна и в текущем сезоне. Саудовская Аравия, рынок которой открыт только в этом сезоне, может импортировать более 500 тыс. тонн.

Власти других регионов также пытаются найти альтернативные способы экспорта зерна. Так, летом 2019 года губернатор Омской области Александр Бурков пообещал открыть новый маршрут экспорта зерна из региона — по рекам и далее Севморпутем в Японию (см. “Ъ” от 30 июля). Тогда участники рынка раскритиковали идею: по их мнению, новый маршрут, хоть и годится как тестовый, но не выдерживает критики как системное решение. По мнению директора «Совэкона» Андрея Сизова, проект орловских властей тоже может оказаться нерентабельным: «Существующие мощности полностью обеспечивают возможность продавать российского зерно в страны Персидского залива и Африки».

Анатолий Костырев, Алексей Полухин, Халиль Аминов