Злачный путь

Губернатор Омской области Александр Бурков намерен открыть новый маршрут экспорта зерна из региона — по рекам и далее Севморпутем в Японию. Зерно в небольших объемах уже возят по Севморпути, однако как значимую грузовую базу для этого маршрута не рассматривают. По мнению аналитиков, лучше возить традиционным способом — в хопперах железной дорогой, а новый маршрут, хоть и годится как тестовый, не выдерживает критики как системное решение.

Омская область планирует освоить новый маршрут зернового экспорта — через Иртыш, Обь до Ямала и далее Севморпутем (СМП) до Японии. Об этом вице-премьеру Алексею Гордееву сообщил глава региона Александр Бурков, отметив, что первая партия в 50 тыс. тонн зерна планируется к отправке уже в этом году, что будет «своеобразным открытием окна в Азию». Господин Бурков считает этот маршрут доставки более экономичным. «Для реализации этого проекта глава региона отметил необходимость появления в порту Сабетта сертифицированного пункта пропуска, в котором будет осуществляться карантинный фитосанитарный контроль,— цитирует аппарат господина Гордеева "Прайм".— Этот вопрос заместитель председателя правительства РФ поручил проработать совместно с Россельхознадзором».

Зерно не учитывается как значимая грузовая база для СМП в прогнозах грузопотока, которые базируются на проектах освоения месторождений Арктики. Перевозки зерна по СМП в ограниченных объемах ведутся. Так, в июле-августе 2018 года по СМП судном Tian Hui (ледовый класс Arc 4) компании Cosco была осуществлена транзитная перевозка груза, включающего в себя рожь, из Германии в Японию, общий вес груза составлял 30 тыс. тонн. Проводку осуществляли атомные ледоколы «Вайгач» и «Таймыр». В этом году Tian Hui, сообщало издание High North News в июне со ссылкой на Cosco, должно сделать рекордные три рейса по СМП, два — из Финляндии в Китай в июле и октябре. Впрочем, по данным MarineTraffic, хотя судно действительно следует из финского порта Вуосаари в Китай, 26 июля оно находилось в Красном море, весьма удаленном от СМП.

Традиционно зерно из Сибири вывозится железной дорогой, при этом с 2017 года перевозка зерна из региона на экспортные порты субсидируется из бюджета. Что касается дополнительных скидок, ОАО РЖД вводит их на тех направлениях, где инфраструктура не до конца загружена (к Дальнему Востоку как к крайне загруженному направлению это не относится). Ранее монополия предоставила скидку 50% на перевозку зерна на сухопутный погранпереход «Самур» в направлении Азербайджана, Грузии и далее в Турцию, а другие направления, пояснял в апреле в интервью “Ъ” заместитель гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило, могут рассматриваться при условии гарантии объемов и наличия крупных консолидаторов. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что скидка при перевозке зерна из удаленных от портов регионов, в том числе сибирских, возможна и зависит от объемов, однако уточнили, что на перевозки зерна на расстояние свыше 2 тыс. км уже действует скидка в 67%.

При этом погрузка зерна на железной дороге продолжает падать — в июне она рухнула на 63% из-за сокращения запасов зерна прошлогоднего урожая и неблагоприятной мировой конъюнктуры. Погрузка за полугодие сократилась на 36,4%, до 9,1 млн тонн. Общий экспорт зерна также отстает от прошлогодних показателей, в начале сельхозгода (с 1 по 18 июля), по данным Минсельхоза, он снизился на 32,5% к тому же периоду 2018 года. Агентство «Совэкон» прогнозирует сокращение экспорта зерновых в текущем сельхозгоду на 5,4%, до 41,9 млн тонн, пшеницы — на 11%, до 31,4 млн тонн.

Единичная отправка партии пшеницы из Омской области Севморпутем для тестирования маршрута имеет право на существование, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но было бы очень странно ожидать, что этот маршрут станет экономически эффективным при сегодняшних ценах на зерно около $200 за тонну, да и при любом их возможном повышении в 2019 году. По мнению эксперта, экспорт через Владивосток в Японию выглядит более разумным вариантом. Перевозки по железной дороге в хопперах более привлекательны для экспортеров с учетом того, что регион подпадает под скидку к тарифу ОАО РЖД, а ставки на хопперы пошли вниз.

Наталья Скорлыгина