Чиновникам добавили денег

Депутаты законодательного собрания Иркутской области приняли поправки в закон «О государственных должностях в Иркутской области», повысив оклады областных чиновников на 20%. Увеличение коснется 83 госдолжностей, в том числе губернатора региона. Следом планируется подписать указ о повышении долж­ностных окладов почти 5 тыс. госслужащих. Разработчики законопроекта указали, что зарплаты чиновников не индексировались с 2012 года, и их было решено поднять в связи с ростом доходной части бюджета. Против инициативы голосовала фракция «Единой России», депутаты которой заявили о нехватке денег на зарплаты врачей и учителей.



Как сообщил на сессии полномочный представитель губернатора в ЗС региона Роман Буянов, размер должностных окладов лиц, замещающих областные государственные должности, предлагается увеличить на 20%. Кроме того, к окладам членов областного правительства возвращается 10-процентная надбавка, отмененная в 2016 году по инициативе губернатора в связи с тяжелой финансовой ситуацией в регионе. «Решение продиктовано тем, что повышение окладов не производилось с 2012 года. А с 2016 года зарплата в бюджетной сфере Иркутской области увеличилась на 60%»,— сказал господин Буянов.

В частности у главы региона должностной оклад вырастет до 27,2 тыс. руб. По словам Романа Буянова, повышение окладов коснется 83 госдолжностей. Кроме 29 членов областного правительства, это 25 сотрудников избирательной системы, 19 — заксобрания, шесть — контрольно-счетной палаты и три омбудсмена. «Одновременно губернатором будет подписан указ о повышении должностных окладов государственных служащих всех органов государственной власти. Численно это почти 5 тыс. человек»,— сообщил господин Буянов. В их числе 437 должностей в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей, 171 — в службе ЗАГС, 108 — в избирательных комиссиях. Для исполнения закона в 2019 году в бюджете региона дополнительно потребуется предусмотреть 15 млн руб.

Информация о том, что в Иркутской области планируется повышение окладов чиновников, появилась в начале октября и вызвала широкий резонанс. Сначала в публичном пространстве обсуждалось 44-процентное увеличение оклада губернатора. Позже пресс-служба регправительства сообщила, что речь идет лишь о 20-процентном повышении, которое также даст возможность увеличить оклады госслужащих, размер которых напрямую зависит от губернаторского оклада. Решение было принято в связи с тем, что за четыре года доходная часть бюджета Иркутской области выросла на 88%. Сам господин Левченко заявил, что большую часть своей зарплаты отдает благотворительным организациям. По итогам 2018 года он задекларировал доход в 5,5 млн руб.

Депутат ЗС Наталья Дикусарова («Единая Россия») заявила на сессии, что на состоявшемся во вторник заседании фракции единороссов было принято решение голосовать против этого законопроекта. «В бюджете Иркутской области не хватает 1,9 млрд руб. на заработную плату бюджетникам»,— сказала госпожа Дикусарова. Она рассказала историю, как чиновники Квитокского муниципального образования Тайшетского района решили на 7 тыс. руб. повысить фонд оплаты труда для шести человек, и региональный минфин тут же прислал им предупреждение, что прекращает выплату дотации в размере 1,6 млн руб. «Как мы будем теперь смотреть в глаза муниципальных служащих?» — спросила госпожа Дикусарова. Депутат Сергей Бренюк (КПРФ) сообщил, что коммунисты законопроект поддержат. «Он органично ложится в общую канву. По этому вопросу работать нужно тоже. Доходы бюджета растут, и это объективная информация, тут не поспоришь»,— заявил господин Бренюк. «Закон неоднозначный, пока мы не будем его поддерживать»,— сказал спикер ЗС Сергей Сокол («Единая Россия»). При голосовании в первом чтении законопроект поддержали 24 депутата, 16 были против. Для принятия решения необходимо 23 голоса. Так как документ уже прошел лингвистическую экспертизу, депутаты на этом же заседании приняли его в окончательном чтении.

Екатерина Еременко, Иркутск