Суд вернул Михаилу Цакунову иск на 2 млн рублей, поданный к Минфину

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес определение о возвращении искового заявления Михаилу Цакунову, пытавшемуся взыскать с Минфина РФ компенсацию в размере 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, иск не подсуден Дзержинскому райсуду — об этом гласит Гражданский процессуальный кодекс РФ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что господин Цакунов пытался через суд добиться от федеральных властей возмещения морального вреда после того, как сначала был осужден, а затем оправдан по делу о якобы сколотом зубе полицейского во время акции «Он нам не царь», которая прошла в Петербурге в 2018 году.