Ранее осужденный за сколотый зуб полицейского петербуржец подал в суд на Минфин

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление ранее осужденного за якобы сколотый зуб полицейскому, но позже оправданного Михаила Цакунова к Министерству финансов РФ. Петербуржец требует взыскать с Минфина компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование в размере 2 млн рублей. Третьим лицом по данному делу проходит Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, к производству заявление пока не принято. Соответственно пока не известна и дата первого заседания.

Напомним, что Михаил Цакунов пробыл в СИЗО почти год. Он был признан виновным по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти) и оштрафован 100 тыс. рублей. Под следствие он попал из-за оставшегося без зуба полицейского на акции «Он нам не царь», которая проходила в Петербурге в 2018 году. В сентябре этого года Цакунов был оправдан.