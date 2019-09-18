Он вам не преступник

Городской суд Санкт-Петербурга вчера, 17 сентября, вынес оправдательный приговор Михаилу Цакунову, который ранее был осужден по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). После несогласованной акции 5 мая 2018 года «Он нам не царь» полицейский, задержавший господина Цакунова на Дворцовой площади, заявил, что тот повредил ему зуб. Изначально, после практически года в СИЗО, активиста признали виновным и приговорили к штрафу 100 тыс. рублей. Сейчас Горсуд постановил, что состава преступления в деяниях Михаила Цакунова нет, а также признал за ним право на реабилитацию. Адвокаты говорят, что подадут на нее, как только получат копии приговора.

Изначально арестованного планировали осудить по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти). Первое время после задержания правоохранители сообщали, что зуб был выбит. При осмотре пострадавшего сержанта Александра Сухорукова врачами оказалось, что зуб был сколот, к тому же в момент получения повреждения он был мертвым. Поэтому статью переквалифицировали на менее тяжкую (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Дзержинский районный суд в мае этого года признал господина Цакунова виновным и приговорил его к штрафу в 100 тыс. рублей. Платить его не заставили, так как он почти год провел в СИЗО (с мая 2018 года).

Адвокат Михаила Цакунова Павел Ясман подал жалобу на решение райсуда. Он сообщил “Ъ”, что новое заседание прошло напряженно и сторона защиты сомневалась, что на тот момент еще осужденного оправдают. «Решение районного суда было компромиссное, но я все равно написал жалобу. В начале вчерашнего судебного заседания у меня появились сомнения в исходе в нашу пользу. Михаил сидел там, дрожал, боялся, что его посадят в тюрьму, я говорил "Мишка, не волнуйся, ничего плохого не произойдет". Когда суд сказал, что зачитывает апелляционный приговор (а не определение), мне уже стало все понятно»,— поделился господин Ясман.

Михаил Цакунов с приятелем и девушкой пришли 5 мая 2018 года на Дворцовую площадь на несогласованную протестную акцию «Он нам не царь», приуроченную к инаугурации президента России Владимира Путина. Они взяли сдутую желтую утку (символ, ставший популярным после расследования Алексея Навального об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева), чтобы сфотографироваться. Тогда к ним побежали полицейские, повалили на землю и отвели в автозаки.

Уже в отделении Михаилу Цакунову сказали, что на него составлен протокол о причинении вреда здоровью сержанта Сухорукова. Тот заявил, что господин Цакунов ударил его в челюсть.

В ходе судебных заседаний полицейский утверждал, что удар подсудимый наносил намеренно. Тот же не отрицал, что мог задеть сотрудника, но подчеркивал, что подобного умысла у него не было. При этом на видео, которое было снято в момент задержания, видно, что Михаил Цакунов не имел возможности для подобного маневра.

Михаил Цакунов в разговоре с “Ъ” отметил, что до сих пор не верит в происходящее. «Я такого исхода не ожидал. Собственно, все решения, которые выносились по моему делу, были неожиданными — как положительные, так и отрицательные. Перед вынесением оправдательного приговора я сильно нервничал: не знал, как может повернуться дело, вдруг его возбудят снова для полного пересмотра. Сейчас я начал все с нуля: в прежнюю компанию меня не взяли (Михаил работал в колл-центре службы доставки «Достаевский».— “Ъ”), сказали, что им не нужны люди, у которых есть проблемы с законом. Сейчас я работаю в другой фирме»,— сообщил господин Цакунов.

Известно, что в скором времени будет подано заявление на реабилитацию. «Когда получим копию приговора, тогда и займемся этим вопросом»,— отметил Павел Ясман.

Олег Дилимбетов