«Культура должна бороться с политикой»

Дискуссия о культуре как объединяющей Европу силе состоялась именно в том месте России, где культура национальных традиций понесла наименьшие потери,— в Краснодарском крае. Павел Апрелев о двусторонней встрече координационных комитетов и руководителей рабочих групп форума «Петербургский диалог».

Вряд ли немецкий докладчик Йохан Михаэль Меллер о чем-то заранее договаривался с краснодарским губернатором Вениамином Кондратьевым, но представленный последним Кубанский казачий хор самим своим видом, не говоря уже о репертуаре, вступил в дискуссию с важным тезисом Меллера: жизнь меняется в сторону стирания национальных границ культуры, все меньше она привязана к традиции. Не только, конечно, «пули», «коней» и «шашки» из казачьих песен хотели показать гостям хозяева встречи. Все-таки понять Россию только из окон гостиницы «Radisson-Украина», где обычно проходят московские встречи форума, сложно. На этот раз председатель российского координационного комитета Виктор Зубков пригласил делегации в станицу Пластуновская Краснодарского края. Здесь в парк-отеле «Усадьба "Фамилия"», где в открытые окна можно было слышать плеск реки и ржание на конюшне, говорили о том, может ли культура объединить Европу.

Занятным образом из выступлений, предварявших доклады и дискуссию, следовало, что если что-то Европу с Россией сейчас объединяет, так это сам «Петербургский диалог», который стал своеобразным зонтиком, под которым растут и мужают два других российско-европейских форума: «Сочинский диалог» с Австрией и «Трианон» с Францией. Их руководители были гостями встречи в Пластуновской. Форум к тому же главный партнер общеевропейского художественного проекта Diversity United. Этот парад современного искусства, в котором уже участвуют 89 художников из 39 стран, пройдет в Москве, Берлине и Париже. От своих младших партнеров «Петербургский диалог» тоже услышал немало интересного. Например, о стратегии налаживания межличностных отношений между лидерами общественного мнения Москвы и Парижа.

Об общих проектах с западноевропейцами говорила и докладчик с российской стороны руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. Опираясь на собственный опыт председателя Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, а позже российского посла в этой организации, Митрофанова рассказала о том, как сближают людей сохранение памятников, борьба за их жизнь.

— Совместная работа архитекторов, историков, экспертов разных стран,— сказала она,— вдохновляет многих вокруг. Пример — большая общая работа специалистов по реставрации храма Анкор Ват в Камбодже. Так было и во время восстановления моста Мостар в Боснии и Герцеговине, которое велось с участием местных жителей. Именно здесь люди, только что воевавшие друг с другом, начали диалог.

Доклад руководителя группы «СМИ» «Петербургского диалога» Йохана Михаэля Меллера был более полемичен.

Он сразу начал с того, что политика и культура — антагонисты («Политики не должны заниматься культурой, для этого есть люди иных профессий») и вообще «культура должна бороться с политикой».



По мере усиления гражданского диалога между людьми и странами культура сама становится наиважнейшей политикой.

Меллер горячо говорил о вреде односторонности культурных знаний:

— Запад Европы о ее Востоке и наоборот знают мало. От того, что люди в Германии осведомлены о потерях национального искусства в результате Второй мировой и ничего, например, не знают о российских потерях в этой сфере, они делают неверные выводы. В то же время потребность во взаимном знании есть — достаточно посмотреть на количество откликов на выставку о Рильке в России или работу Центра Марины Цветаевой во Фрайбурге.

Докладчик разочарованно констатировал, что не уверен, все ли в аппарате ЕС понимают значение культуры и культурного диалога. Тревожно, что исчез, например, еврокомиссар по вопросам культуры: теперь человек на этой должности называется еврокомиссаром по делам молодежи и инновациям. В то же время нельзя не видеть, что в Европе создается все больше и больше совместных культурных институтов, у континента появился даже собственный культурный атташе в Китае.

Член ученого совета Европейской академии наук и искусств Вильфрид Бергманн с ходу вступил в дискуссию с тезисом докладчика о стирании национального в культуре. Его встречный тезис был прост: налогоплательщики имеют право на свою национальную культуру в силу того, что культура существует на их деньги. И еще он заметил, как видна зависимость культуры от национальных корней хотя бы на примере немецкой, которая до сих пор не может оправиться от уничтожения при нацизме ее еврейской части.

Культивировать национальные границы в культуре или стирать их? Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр посчитал такую дискуссию несколько надуманной. Его опыт проведения Мюнхенской конференции по безопасности говорит о том, что в ключевых вопросах молодежь хочет жить в условиях прозрачности, и, к примеру, организаторам «взрослой» дискуссии пришлось провести в Мюнхене ее аналог для тех, кому еще нет 30. Из этого опыта посол и предложил объединить в один дискуссионный клуб молодых участников всех трех российско-европейских диалогов. В ходе обсуждения руководитель рабочей группы «СМИ» с российской стороны Виталий Игнатенко заметил, что не говорить с молодежью о культуре или без привлечения культурных аналогий — это значит говорить поверх ее голов. Он вспомнил китайскую мудрость: «Политику делают император и певец». Евгения Сайко из «Мастерской будущего» заметила: культура для общества — это еще и средство раннего оповещения о неприятностях.

Как всегда, на ежегодной встрече правления форума руководители рабочих групп рассказывали о своих планах на год. Встреча в Пластуновской не стала исключением. Волнующих гражданские общества двух стран тем оказалось, как всегда, много: экономика медицины, преодоление бесчеловечности пенсионных систем, подготовка меморандума о взаимном упрощении выдачи виз молодежи, школа молодых историков, реабилитация побывавших в заключении женщин и подростков… 30 заседаний рабочих групп «Петербургского диалога» проходят за год и, как показал последний опыт, обмен планами приводит к одному важному итогу — совместному заседанию рабочих групп в случаях, когда обсуждаются пограничные между ними темы…

Иногда к гражданским форумам выдвигают претензию, будто их итоги трудно, что называется, пощупать. Когда нынешнее заседание правления подходило к концу, кто-то из зала сказал: «Не забудьте, в Железноводске вот-вот откроют памятник немцу — первооткрывателю кавказских минеральных вод доктору Федору Гаазу».

Павел Апрелев