Шаг от науки к бизнесу

Его помогает сделать ученым многих стран мира научно-исследовательский инкубатор «Колаборатор» немецкого фармацевтического гиганта Bayer. Корреспондент «Д» Мария Котова — о том, как поддержку германского бизнеса получил российский проект по созданию уникальной технологии противораковой терапии, разрабатываемый новосибирскими учеными Андреем Горчаковым и Сергеем Кулемзиным.

Рак — одна из основных причин смерти в мире. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году от этого заболевания умерли 9,6 млн человек. Оно возникает в результате преобразования нормальных клеток в опухолевые, когда предраковое поражение переходит в злокачественную опухоль. Изменения происходят на генетическом уровне, а также при воздействии внешних факторов, таких как физические и химические канцерогены (например, ультрафиолетовое излучение или табачный дым), а также в результате инфекций, вызываемых некоторыми вирусами, бактериями или паразитами.

Одно из главных условий успешной борьбы с раком — его раннее выявление. На разработку соответствующих подходов направлены огромные ресурсы научного сообщества. Лечение же рака зачастую включает в себя опасные методы, такие как химиотерапия. Ее последствия для организма обычно довольно серьезны. Однако сейчас разрабатываются новые способы, призванные минимизировать побочные эффекты лечения и помочь большему числу пациентов.

К одним из таких новых методов относится проект новосибирских ученых Андрея Горчакова и Сергея Кулемзина «CAR-NK клетки как платформа для универсальной противораковой терапии». Он ориентирован на развитие одного из наиболее перспективных вариантов иммунотерапии — клеточной терапии с применением химерных антигенных рецепторов (CAR). Эта технология предусматривает забор у пациентов иммунных клеток с последующей доставкой в них кодирующих CAR элементов (против конкретного вида рака), размножением этих клеток и введением обратно пациентам. Разработанные новосибирскими учеными «усиленные» CAR-NK клетки могут не только сами уничтожать опухоли, но и подключать к этому процессу окружающие макрофаги: клетки, способные к активному захвату и перевариванию чужеродных или токсичных для организма частиц. При этом клетки-спасители являются универсальными — их можно использовать для множества людей. С помощью биореактора достаточно однократно произвести такие клетки против конкретного типа рака, расфасовать и заморозить, после чего их можно вводить пациентам.

Создатели проекта — кандидаты биологических наук и старшие научные сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН Андрей Горчаков и Сергей Кулемзин. До разработки своего проекта они занимались фундаментальной наукой. Решение заняться иммунотерапией, по словам господина Горчакова, было принято в 2012 году, когда эта тема стала актуальной. На реализацию проекта от Российского научного фонда был выделен грант в размере 18 млн руб. В 2017 году ученые презентовали свой проект в новосибирском технопарке на семинаре, организованном немецким концерном Bayer. Там они узнали, что немецкий концерн создал в России инновационный научно-исследовательский инкубатор «Колаборатор».

Он стал третьим подобным проектом компании в мире после американского, запущенного в 2012 году, и немецкого, заработавшего в 2014 году. Цель инкубатора — поддержать молодых предпринимателей, развивать инновации и обмен передовыми знаниями.

По словам Андрея Горчакова, они с Сергеем Кулемзиным тогда еще не очень хорошо понимали, какие свойства должны быть у готового продукта. Поскольку аналогичных проектов в России не было, получить соответствующую экспертизу было негде. Поэтому ученые решили не упускать возможность и подали документы на участие в конкурсе «Колаборатора». «В отличие от большинства российских фондов, где необходимо предоставить большое количество документов, для Bayer требовалось лишь заполнить небольшую анкету, на что не ушло много времени»,— подчеркивает господин Горчаков.

По его словам, изначально концерн дал им с господином Кулемзиным предварительные советы общего характера, после чего согласился провести для ученых семинар в Берлине. Он проходил при участии десяти профессоров клинического комплекса «Шаритэ» — крупнейшего госпиталя в Европе, который является университетской клиникой для Берлинского университета имени Гумбольдта и Свободного университета Берлина.

«В ходе семинара серьезных изъянов в проекте не обнаружили»,— рассказывает Андрей Горчаков. Профессора дали ученым рекомендации в области клинических исследований. После этого в «Шаритэ» предложили российским ученым совместную работу по завершению доклинических испытаний. Андрей Горчаков признается, что у него и Сергея Кулемзина нет компетенции в том, как сделать из своего проекта готовый фармацевтический продукт. При этом он, конечно, не исключает, что впоследствии проектом могут заинтересоваться и другие мировые, в том числе российские, фармкомпании.

Участниками «Колаборатора» Bayer могут стать проекты со всей России, образованные студентами, аспирантами, преподавателями и научными сотрудниками ведущих университетов страны, научных учреждений, а также высокотехнологические стартапы, занимающиеся разработкой в области фармацевтики. По словам медицинского директора АО «Байер» и руководителя медицинского кластера стран СНГ Дмитрия Власова, ведущие эксперты компании консультируют и поддерживают проекты, прошедшие конкурсный отбор. «Речь идет о подготовке к выводу проектов в коммерческий оборот»,— поясняет господин Власов.

По его словам, зачастую академическим исследователям не хватает бизнес-практики и «Колаборатор» приобщает их к международному опыту развития и коммерциализации разработок.

Финальная цель проекта «CAR-NK клетки как платформа для универсальной противораковой терапии» Андрея Горчакова и Сергея Кулемзина — разработка концепции применения «усиленных» CAR-NK клеток, которая в будущем сможет применяться для лечения более широкого спектра заболеваний, в том числе неонкологических.

Мария Котова