Угольный транзит дошел до премьера

Спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева и премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудили проблемы транзита казахстанского угля на Украину через Россию. Казахстан недоволен тем, что Россия фактически квотирует поставки местного угля на Украину. Господин Медведев обещал дать «соответствующие поручения». По данным “Ъ”, стороны рассматривают возможности по увеличению пропуска казахстанского угля через порты Дальнего Востока и Балтики.

Ограничения поставок казахстанского угля на Украину через Россию обсуждались на встрече председателя Сената Казахстана Дариги Назарбаевой и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Москве, сообщила пресс-служба Сената в четверг. Госпожа Назарбаева заявила, что после введения ограничений на вывоз грузов из России и транзита по ее территории на Украину для казахстанских предприятий, с одной стороны, закрылся доступ к украинскому рынку, с другой — значительно сократился российский рынок.

«Объективно других рынков сбыта для казахстанского угля нет. Европейское направление из-за падения цен и роста транспортных расходов практически остановилось. В таких условиях российские меры ставят наши угледобывающие предприятия на грань остановки»,— считает спикер.





Как следует из сообщения пресс-службы, Дмитрий Медведев «сделал особый акцент на том, что по всем обсуждавшимся темам даны соответствующие поручения».

“Ъ” писал 14 октября, что Казахстан и Киргизия обвинили Россию в том, что она фактически квотирует экспорт их угля на Украину. Казахстан оценил потери своих угольных компаний в $11 млн в месяц. Разногласия обсуждались на заседании межправкомиссии РФ и Казахстана 14–15 октября. Заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Евгений Больгерт, участвовавший в заседании, подтвердил “Ъ”, что вопрос обсуждался. По его словам, механизм расчета квот на поставки казахстанского угля транзитом на Украину базируется на результатах прошлых лет и текущий размер квот недостаточен.

Речь идет не только о крупных холдингах, как «АрселорМиттал Темиртау», но и о небольших компаниях, которые торгуют карагандинским углем. По словам господина Больгерта, стороны договорились «взять паузу» для обсуждения увеличения квот и рассмотреть возможности по увеличению пропуска казахстанского угля через порты российского Дальнего Востока и Балтики.

Евгений Зайнуллин; Александр Константинов, Нур-Султан