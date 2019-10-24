STADA перенесет на «Нижфарм» производство четырех препаратов с завода в Сербии

АО «Нижфарм» (входит в концерн STADA AG) в 2021 году начнет выпуск четырех лекарственных препаратов, которые сейчас производятся на площадке концерна в Сербии. Об этом сообщил заместитель генерального директора STADA CIS Иван Глушков на брифинге с журналистами.

«Компания приняла решение о переносе с восточно-европейских площадок на нижегородскую площадку производства мягких форм супозиториев, которые сейчас там делаются. Почему? На “Нижфарме” очень большой объем выпуска мягких форм, поэтому себестоимость их производства здесь ниже»,– сообщил господин Глушков. Трансферт технологии производства, аналитики и методов контроля уже начался в 2019 году. Первые поставки препаратов, изготовленных на «Нижфарме», ожидаются в первом квартале 2021 года.

Речь идет, в том числе, о препаратах йод-повидон и Panlax. Существующих мощностей «Нижфарма» хватит для локализации производства, при этом, возможно, потребуется закупить некоторое единичное оборудование. Объем инвестиций в проект не раскрывается. Продукция будет поставляться преимущественно на Балканы.

Анастасия Еремина