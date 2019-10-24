В Самаре временно перекроют проезд из-за Парада Памяти

Движение общественного транспорта в Самаре будет ограничено на период проведения Парада Памяти 31 октября, а также 6 и 7 ноября. Об этом сообщает городская администрация.

В частности, ограничение будет действовать с 06:00 (MSK+1) до 15:00 7 ноября 2019 года — по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Ульяновская, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского.

Кроме того, нельзя будет проехать 14:00 до 18:00 6 ноября 2019 года — по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе. Также с 10:00 до 15:00 31 октября 2019 года — по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

Помимо этого будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Схема движения транспорта в связи с этим тоже изменится. Ознакомиться с ней можно на сайте городской администрации.

Алена Смирнова