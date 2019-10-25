Чемпионат мира без Европы

Совет Международной федерации футбола (FIFA) окончательно одобрил одну из главных реформ, инициированных президентом структуры Джанни Инфантино. В 2021 году клубный чемпионат мира, являющийся сейчас «периферийным» и очень компактным мероприятием в середине сезона, впервые пройдет в новом, гораздо более масштабном формате. В перенесенном с декабря на лето турнире, первым хозяином которого стал Китай, примут участие сразу 24 клуба, а его организация, видимо, превратится в сложнейший тест для господина Инфантино. Ему придется решать проблему, связанную с угрозой его бойкота со стороны ведущих европейских команд. Без них реформа потеряет всякий коммерческий смысл.

Главным итогом заседания Совета FIFA, ключевого органа Международной федерации футбола, в Шанхае стало окончательное одобрение реформы, наиболее активным лоббистом которой был президент структуры Джанни Инфантино. Он даже называл ее своей «детской мечтой». Речь о реформе клубного чемпионата мира.

В настоящий момент он является «периферийным» с точки зрения внимания публики и чрезвычайно компактным соревнованием с участием семи клубов, которое проводится в середине сезона — в декабре — и лишь слегка уплотняет международный календарь. Джанни Инфантино захотел, чтобы с первенством произошла радикальная трансформация. Суть ее в резком увеличении масштаба и поднятии значимости турнира (его планируется организовывать раз в четырехлетие) за счет увеличения числа участников до 24 и переносе на лето — по сути, на место Кубка конфедераций, «тестового» состязания для сборных за год до очередного чемпионата мира. В этом формате клубное первенство уже будет не уплотнять календарь, а сильно, примерно на месяц, растягивать его. При этом Джанни Инфантино в июне утверждал, что его «расширение» принесет дополнительные доходы в размере $50 млрд, правда, не уточняя, какими будут их источники. Ряд медиаресурсов, например, AFP, характеризовал прогнозы как «сомнительные».

Совет FIFA на шанхайском заседании одобрил реформу. А первым хозяином «укрупненного» клубного чемпионата мира на безальтернативной основе был выбран Китай, который до сих пор не принимал топовые футбольные соревнования. Джанни Инфантино назвал решение «историческим», а доставшийся азиатскому гиганту турнир — первым «настоящим» чемпионатом мира для клубов, дав понять, что мероприятие, на его взгляд, обречено на успех.

Между тем можно предположить, что, продавив проект, господин Инфантино на самом деле сделал очень рискованную ставку. Сразу после объявления Китая хозяином чемпионата 2021 года Amnesty International указала на «ужасный» бэкграунд этой страны в вопросе соблюдения прав человека. Но это наименьшая среди проблем, связанных с проведением первенства. Основная заключается в том, что FIFA, кажется, не так уж просто будет обеспечить такой его состав, который будет соответствовать заявленному статусу топ-события.

Еще весной, когда проект реформ был принципиально одобрен FIFA, против нового формата высказался Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Структура выпустила заявление, в котором было сказано, что, по ее мнению, и так перегруженный международный календарь исключает «реальный вариант проведения клубного чемпионата мира из 24 команд» «в то время, когда игрокам положен период заслуженного отдыха». Эта точка зрения совпадает с точкой зрения FIFPro, международного футбольного профсоюза, также указывающего на необходимость гарантировать футболистам, особенно ведущим, полноценный отдых, чтобы поддерживать на высоком уровне форму, а следовательно, востребованность у публики и рыночную стоимость.

Но еще страшнее для Джанни Инфантино был демарш со стороны Европейской ассоциации клубов (ECA). Она объединяет 232 команды, включая всех грандов континентального футбола. ECA уведомила FIFA о том, что европейские клубы не выступят на чемпионате мира 2021 года, а «будут изучать возможность выступления» на турнире начиная лишь с 2024 года. В проекте же «переформатированного» клубного мирового первенства, естественно, было заложено широчайшее представительство Европы — в восемь, то есть ровно треть, участников. Ведь в смысле маркетинговой привлекательности европейские клубы, собравшие практически всех звезд, на голову превосходят клубы из других конфедераций. Без них новый турнир фактически теряет экономический смысл, а Китай оказывается в статусе не победителя престижного конкурса, а покупателя пустышки.

Алексей Доспехов